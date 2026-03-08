De la Nadia Comăneci la Simona Halep. Sportivele care au dus numele României în lume

De 8 martie, Evenimentul Zilei face o radiografie a sportului românesc și trece în revistă numele care au modelat și schimbat cursul istoriei în sport.

Sportul românesc a fost construit, de-a lungul deceniilor, pe performanțe remarcabile obținute de sportivi care au scris istorie pe marile arene ale lumii. Printre aceștia, femeile au avut un rol esențial. De la gimnastică și atletism până la tenis sau canotaj, sportivele românce au reușit să transforme numele României într-un simbol al excelenței sportive.

De-a lungul timpului, unele dintre aceste performanțe au devenit momente istorice în sportul mondial. Ele au depășit granițele competițiilor și au rămas în memoria colectivă a generațiilor.

Unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului mondial s-a produs în 1976, la Jocurile Olimpice de vară din 1976. Atunci, gimnasta româncă Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

Performanța a fost atât de neașteptată încât tabela electronică a arătat scorul 1.00, deoarece sistemul nu fusese programat să afișeze nota maximă.

La Montreal, Nadia Comăneci a câștigat trei medalii de aur, una de argint și una de bronz. Performanțele sale au transformat gimnastica într-un fenomen global și au adus României o notorietate uriașă.

Succesul ei a fost rezultatul anilor de pregătire sub coordonarea antrenorilor Béla Károlyi și Márta Károlyi.

Nadia Comăneci rămâne una dintre cele mai cunoscute sportive din istoria olimpică.

După performanțele Nadiei Comăneci, gimnastica românească a continuat să domine competițiile internaționale timp de mai multe decenii.

Sportive precum Daniela Silivaș, Simona Amânar sau Andreea Răducan au obținut medalii olimpice și mondiale.

Un alt nume important este Cătălina Ponor, care a câștigat trei medalii de aur la Jocurile Olimpice de vară din 2004.

Aceste performanțe au consolidat reputația României ca una dintre cele mai puternice națiuni din gimnastica artistică.

Pe lângă gimnastică, România a avut rezultate excepționale și în canotaj.

Una dintre cele mai titrate sportive din acest domeniu este Elisabeta Lipă, considerată una dintre cele mai mari canotoare din istoria sportului.

Elisabeta Lipă a câștigat cinci medalii olimpice de aur, la ediții diferite ale Jocurilor Olimpice, între 1984 și 2004. Performanța ei reprezintă un record impresionant în sportul românesc.

Alături de ea, alte sportive românce au contribuit la succesul canotajului românesc în competițiile internaționale.

În atletism, una dintre cele mai mari sportive ale României este Gabriela Szabo.

Ea a câștigat medalia de aur la proba de 5000 de metri la Jocurile Olimpice de vară din 2000 și a stabilit mai multe recorduri mondiale în probele de semifond.

Performanțele sale au făcut din Gabriela Szabo una dintre cele mai importante figuri ale atletismului mondial la începutul anilor 2000.

După o perioadă în care România nu a avut rezultate majore în tenisul feminin, situația s-a schimbat odată cu apariția unei noi generații de sportive.

Figura centrală a acestei generații este Simona Halep.

Halep a ajuns pe locul 1 mondial în clasamentul WTA și a câștigat două turnee de Grand Slam: Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019.

Performanțele sale au readus tenisul românesc în prim-planul sportului mondial și au inspirat o nouă generație de jucătoare.

De-a lungul timpului, numeroase alte sportive românce au reprezentat România la cel mai înalt nivel.

Succesul lor a contribuit nu doar la performanțele sportive ale țării, ci și la imaginea României pe plan internațional.

Pentru multe generații de tineri, aceste campioane au devenit modele de determinare, disciplină și perseverență.

De la Nadia Comăneci până la Simona Halep, sportivele românce au demonstrat că talentul și munca pot transforma performanța sportivă într-un simbol al identității naționale.