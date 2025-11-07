„Pădurea Campionilor” prinde rădăcini la Snagov. Canotorii români au plantat 1.000 de stejari

Aproximativ 50 de sportivi din lotul olimpic al Federației Române de Canotaj au lăsat pentru o zi vâslele deoparte și au pus mâna pe lopeți, în cea de-a noua acțiune de împădurire desfășurată în cadrul proiectului „Pădurea Campionilor”. Evenimentul a avut loc pe 7 noiembrie 2025, în Pădurea Snagov, acolo unde sportivii au plantat peste 1.000 de puieți de stejar.

Proiectul, inițiat de Federația Română de Canotaj și Asociația Alianță Pentru Pădure, este unul unic în lume – nicio altă federație sportivă nu a desfășurat până acum o acțiune de o asemenea amploare dedicată mediului.

Canotorii au lucrat pe o suprafață de patru hectare, parte din Pădurea Snagov, zonă inclusă în vechii Codri ai Vlăsiei, cu scopul de a contribui la regenerarea naturală a acestei păduri-simbol.

Din 2021, anul în care a fost lansat proiectul, sportivii au reușit să reîmpădurească deja peste 1,5 hectare, iar acțiunile vor continua anual. „Pădurea Campionilor” nu este doar un gest simbolic, ci o inițiativă cu efect real asupra biodiversității și asupra calității aerului din regiune.

La acțiunea de astăzi au luat parte nume mari ale canotajului românesc – Simona Radiș, Ancuța Bodnar, Florin Enache, Magdalena Rusu și Amalia Bereș, alături de colegii lor din lotul olimpic.

Sportivii spun că plantarea copacilor este o formă de responsabilitate civică și de recunoștință față de natură.

„Noi, ca sportivi, știm cât de important este să respirăm un aer curat și să trăim într-un mediu sănătos. Plantăm puieți cu aceeași responsabilitate cu care ne pregătim pentru competiții, cu gândul că ceea ce facem azi este bine pentru viitor”, a declarat Simona Radiș, campioană olimpică.

Și colegul ei, Florin Enache, a subliniat că performanța și sustenabilitatea merg mână în mână:

„Așa cum performanța sportivă se construiește pe termen lung, tot așa se construiește și un mediu sănătos în care să trăim cu toții. Ne bucură că putem contribui concret, cu mâinile noastre, la crearea unui viitor verde.”

Inițiativa este coordonată de Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, care consideră că acest proiect reflectă spiritul de echipă și disciplina sportivilor:

„Pădurea Campionilor este unul dintre proiectele noastre de suflet. Canotorii români sunt obișnuiți cu responsabilitatea, cu disciplina și reprezintă un exemplu pentru societate. Fiecare puiet plantat este o investiție pentru generațiile care vin după noi.”

Partenerii proiectului, Asociația Alianță Pentru Pădure, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Direcția Silvică Ilfov, susțin acest demers încă din prima ediție.

„Am găsit în Federația Română de Canotaj un partener extraordinar. Canotorii au demonstrat, încă de la prima ediție a Pădurii Campionilor, că sunt implicați 100% în acest proiect. Aceste suprafețe împădurite contribuie la biodiversitate, absorb CO₂, stabilizează solul și întăresc ‘aurul verde’ al României. Ne dorim ca acest demers să devină un model național”, a declarat Laurențiu Ciornei, președintele Asociației Alianță Pentru Pădure.

„Pădurea Campionilor” arată că spiritul olimpic poate fi transpus și în acțiuni civice, nu doar în arenele sportive. Prin implicarea lor, canotorii români dovedesc că performanța adevărată nu se măsoară doar în medalii, ci și în gesturi care lasă o amprentă durabilă asupra naturii.

După cele nouă ediții desfășurate până acum, proiectul va continua anual, cu scopul de a transforma fiecare puiet plantat într-un simbol al responsabilității și al respectului față de mediu.