Social

Călin Georgescu, la plantat pomi în Fierbinți: Suntem ceea ce suntem și nu vom fi altceva decât ceea ce suntem

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu a trecut la munca de jos, plantând pomi fructiferi în localitatea Fierbinți, alături de susținătorii care s-au mobilizat la inițiativa sa. Acțiunea face parte din proiectul „România plantează”, desfășurat cu ocazia Zilei Arborelui.

Călin Georgescu a plantat pomi fructiferi de Ziua Arborelui

Localitatea Fierbinți-Târg este cunoscută publicului larg datorită serialului „Las Fierbinți”. Georgescu a fost însoțit de mai mulți susținători care au acceptat propunerea sa de a planta copaci, contribuind la inițiativa de împădurire.

„Pădurea a fost loc de rugăciune, dar și de obiceiuri, iar poporul român este un prinț al istoriei și nu ai cum să-l negociezi. Suntem ceea ce suntem și nu vom fi altceva decât ceea ce suntem. Celor care nu le place această expresie „trezit în conștiință” le spun să se trezească în inteligență”, a declarat Georgescu de la Fierbinți-Târg.

Mesaj pentru susținători

În urmă cu o zi, Călin Georgescu i-a îndemnat pe români să se alăture acestei acțiuni. Fostul candidat la prezidențiale a svris pe Facebook că nu locul în care sunt plantați pomii este esențial, ci dorința de a contribui la binele țării.

„Pentru cei din zonă care vor să ni se alăture, la ora 12 voi planta în localitatea Fierbinți-Târg, pe strada Salcâmului nr. 1, cod poștal 927115. Dacă veniți, vă rog să aduceți unelte proprii. Să facem cât mai mult bine, împreună, într-o lucrare unii cu alții și noi, toți, cu Dumnezeu”, a anunțat fostul candidat la prezidențiale pe Facebook.

Călin Georgescu nu scapă de probleme

În paralel, Curtea de Apel București a respins, luni, 9 martie, cererile și excepțiile formulate de Călin Georgescu în dosarul în care este judecat alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Instanța a considerat nefondate solicitările lui Georgescu și ale celorlalți inculpați în etapa de cameră preliminară, când se verifică legalitatea probelor înainte de procesul propriu-zis.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale