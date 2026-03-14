CD-urile vechi, aur în gospodărie. Cum le poți folosi primăvara

Cei care au grădini sunt sfătuiți să păstreze CD-urile vechi, deoarece acestea pot proteja plantele primăvara. Metoda este simplă, gratuită și eficientă, fiind recomandată mai ales în luna martie, când rădăcinile plantelor sunt fragile, iar păsările caută semințe și muguri pentru hrănirea puilor, potrivit Express.co.uk.

Mierlele, porumbeii și vrăbiile pot ciuguli rapid semințele proaspăt plantate și mugurii florilor, distrugând grădina în doar câteva zile.

Trucul este simplu: CD-urile vechi se leagă cu sfoară de pomii fructiferi, tufișuri sau alte zone din grădină. Suprafața lor reflectorizantă sclipeste în bătaia vântului, speriind păsările. Grădinara Tanya Anderson spune că aceste sclipiri imită mișcările rapide ale prădătorilor, dezorientând păsările și reducând riscul ca acestea să se așeze pe plantele în grădină.

CD-urile trebuie agățate în locuri înalte, cum sunt copacii sau gardurile, în zonele pe care vreți să le protejați. Ele trebuie ținute departe de hrana păsărilor, pentru a nu le deranja. Această metodă funcționează mai ales împotriva păsărilor mari, precum porumbeii, care sunt mai precaute și lente.

Dacă nu aveți CD-uri vechi, puteți folosi benzi de folie de aluminiu, capace metalice sau bandă specială pentru alungarea păsărilor, disponibile în magazinele de grădinărit.

Compact Disc-ul, sau CD-ul, a schimbat pentru totdeauna modul în care oamenii consumă muzică și stochează informații digitale. Lansat pe piața publică în 1982, CD-ul a fost rezultatul colaborării dintre gigantul japonez Sony și compania olandeză Philips, care au dezvoltat tehnologia pentru a oferi un suport digital de înaltă fidelitate, durabil și ușor de folosit.

Primul CD comercial disponibil a fost un album muzical, iar în scurt timp acesta a câștigat popularitate în întreaga lume, înlocuind treptat vinilurile și casetele audio. Tehnologia CD a adus mai multe avantaje: calitate audio superioară, rezistență la uzură, posibilitatea de a sări între piese fără întreruperi și capacitatea de a stoca cantități mari de informații pe un suport mic.

Pe lângă muzică, CD-urile au fost adoptate rapid și în industria software-ului și a computerelor. În anii ’90, ele au devenit principalul mediu de distribuție pentru programe, jocuri și documentație digitală. Dezvoltarea CD-urilor a dus, de asemenea, la apariția altor formate digitale, precum CD-R și CD-RW, care permit scrierea și rescrierea de date, extinzând funcționalitatea acestui suport.

De-a lungul decadelor, CD-ul a avut o influență majoră asupra culturii media și a obiceiurilor de consum. Înaintea apariției streamingului digital și a serviciilor online, milioane de oameni colecționau albume muzicale și jocuri pe CD, transformându-l într-un obiect indispensabil pentru industria divertismentului.

Astăzi, chiar dacă CD-urile au fost înlocuite de medii digitale mai moderne, precum stick-urile USB, cardurile de memorie și streamingul online, ele continuă să fie utilizate în anumite domenii.