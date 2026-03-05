Cât te costă, în medie, să întreții o grădină mică la casă pe parcursul unui an

La o casă, o grădină mică cuprinde, de regulă, o suprafață de gazon și câteva spații amenajate cu flori, arbuști sau legume. Întreținerea anuală se reduce la câteva capitole care repetă aceleași cheltuieli: apă pentru udare, consumabile (îngrășăminte, semințe, substrat), energie și mici piese pentru irigații, plus costuri ocazionale dacă se apelează la servicii de grădinărit.

Apa poate deveni cea mai mare cheltuială, mai ales în lunile calde. Tarifele diferă de la un oraș la altul, iar unele gospodării au contor separat pentru irigații, ceea ce poate schimba modul de facturare al canalizării.

Ca reper, în București, Apa Nova indică tarife (cu TVA) de 7,58 lei/mc pentru apă potabilă și 4,00 lei/mc pentru canalizare, aplicate din 1 octombrie 2025, cu decizie ANRSC. La nivel național, ANRSC publică tabele cu prețuri și tarife la apă/canal la operatori regionali, ceea ce arată că nu există un „preț unic” valabil peste tot.

În buget, impactul apei se poate estima simplu: costul anual depinde de câți metri cubi se consumă efectiv la udare. De exemplu, la un consum de 30–80 mc/an, doar componenta de apă potabilă, la tariful menționat mai sus, ar însemna circa 227–606 lei/an (București, cu TVA). Dacă se plătește și canalizare la aceiași metri cubi, totalul crește proporțional.

Un buget realist include, de obicei, trei tipuri de consumabile:

Îngrășăminte pentru gazon și plante: un exemplu de preț la retail este 176 lei pentru un îngrășământ de gazon la găleată de 10 kg. Pe etichetele unor produse apar și doze orientative; de pildă, un îngrășământ de 10 kg este prezentat ca suficient pentru aproximativ 500–830 mp, în funcție de dozaj. Pentru o grădină mică, asta înseamnă că, uneori, un singur ambalaj poate acoperi sezonul, dar depinde de suprafață și de frecvența aplicării.

Semințe (dacă se completează goluri în gazon): pe piața apar prețuri de peste 100 de lei pentru 1 kg, în funcție de tip.

Substrat/pământ pentru completări sau jardiniere: ca reper, un sac de 50 l de pământ universal este listat la aproximativ 31 lei.

În practică, la o grădină mică, consumabilele pot însemna, într-un an obișnuit, câteva sute de lei dacă se urmărește strict menținerea, iar suma crește dacă se reînsămânțează, se replantează sau se adaugă substrat în mod constant.

Cheltuiala la energia depinde de echipamente: pompă (dacă există sursă proprie), eventual un sistem de irigare cu programator, mașină de tuns electrică sau încărcarea acumulatorilor.

Dacă există nevoia unei pompe (apă curată), apar costuri inițiale de ordinul câtorva sute de lei; exemple de produse alternative sunt listate în zona 262–303 lei.

Dacă întreținerea nu se face personal, bugetul se schimbă rapid. În piață apar tarife pe mp sau pe intervenție, în special la tuns și la operațiuni de sezon (curățări, scarificare/aerare). Ca exemplu de prețuri afișate pentru București/Ilfov, tunsul gazonului este indicat „de la 2,5 lei/mp”, iar tratamentele și fertilizarea „de la 120 lei/ședință”, în funcție de pachet și lucrare.

Pe platforme de servicii apar și exemple de devize totale, care pot ajunge la câteva sute de lei pentru o intervenție, în funcție de suprafață și localitate.