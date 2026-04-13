Cod galben de îngheţuri, cu pomi înfloriţi. Când se încălzeşte

Republica Moldova. După o lună de vreme generoasă, cu puţine ploi, vin îngheţurile. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de îngheț pentru întreg teritoriu dintre Nistru şi Prut. Avertizarea este valabilă pentru perioada 13-14 aprilie.

Potrivit meteorologilor, în nopțile și diminețile de luni și marți, se vor înregistra înghețuri izolate în aer și la suprafața solului.

Astfel, în zonele de depresiune, temperaturile minime vor coborî până la –2°C în noaptea de luni spre marți, iar pe 14 octombrie, valorile termice pot ajunge și la –3°C.

Acesta este primul val de îngheţuri din luna curentă.

Fenomenul ar putea afecta în special culturile agricole sensibile la temperaturi scăzute.

Temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între -3 și -1°C, ceea ce poate afecta culturile agricole aflate în vegetație, pomii fructiferi și vița-de-vie.

Specialiștii recomandă agricultorilor și populației să ia măsuri de protecție, în special în zonele joase și depresionare, unde riscul de îngheț este mai ridicat.

În special pentru lpomii fructiferi aflaţi în perioadă de înflrire – caişii, piersicii, cireşii, migdalii.

Specialiștii precizează că, deși înghețurile nu vor fi puternice, impactul asupra pomilor fructiferi şi a viței-de-vie poate fi semnificativ. Asta mai ales dacă temperaturile scăzute se mențin pe o durată mai lungă în timpul nopții.

Schimbarea bruscă a vremii a început în data de 10 aprilie, când temperaturile au scăzut considerabil după ploaie. Dacă câteva zile în urmă maximele termice ajungeau până la +18... +20 de grade Celsius, a doua zi valorile termice s-au redus la +14...+15 grade, semn al pătrunderii unui front rece peste țară.

La sfârşit de weekend valorile termice au început să scadă şi mai mult față de cele înregistrate în ultimele trei zile , după cum au informat meteorologii.

Pe timp de zi, Maximele termice vor oscila între 4 şi 12 grade. Iar pe timp de noapte între 2 şi 5 grade. În mai multe zone, pe timp de noapte, maximele vor coborî sub zero grade.

După două zile de frig vremea se va încălzi uşor. Se vor înregistra temperaturi obişnuite pentru mijloc de florar.

Pentru zilele de 16 şi 17 aprilie maximele termice se vor ridica până la 18-19 grade pe timp de zi.

Surpriza ar putea veni de Paştile Blajunilor, când vremea se va răci uşor şi posibil că va ploua.