Vin înghețurile timpurii în Republica Moldova. Meteorologii au emis Cod galben pentru 27-28 septembrie

Republica Moldova. Gata cu vremea caldă deocamdată. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de îngheț pentru întreaga țară. Avertixarea este valabilă în perioada 27-28 septembrie. Potrivit avertizării, în orele nocturne și dimineața devreme, pe arii extinse la suprafața solului se vor înregistra înghețuri cu valori de -1…-2 grade Celsius. Fenomenul ar putea afecta în special culturile agricole sensibile la temperaturi scăzute. Motiv pentru care agricultorii sunt îndemnați să ia măsuri de protecție.

Specialiștii precizează că, deși înghețurile nu vor fi puternice, impactul asupra legumelor, viței-de-vie sau altor culturi aflate încă pe câmp poate fi semnificativ. Asta mai ales dacă temperaturile scăzute se mențin pe o durată mai lungă în timpul nopții.

Chiar dacă nopțile vor aduce frig și primele înghețuri, în timpul zilei vremea se va menține relativ blândă pentru această perioadă a anului. Meteorologii prognozează temperaturi cuprinse între +13 și +18 grade Celsius. Cerul va fi variabil, fără precipitații. Aceste oscilații termice mari între noapte și zi sunt caracteristice începutului de toamnă, când masele de aer rece din nord-estul continentului pătrund pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, vântul va sufla slab până la moderat, ceea ce va accentua senzația de frig în timpul nopților.

Schimbarea bruscă a vremii a început în data de 25 septembrie, când temperaturile au scăzut considerabil. Dacă miercuri, 24 septembrie, maximele ajungeau până la +25 de grade Celsius, joi valorile termice s-au redus la +14...+18 grade, semn al pătrunderii unui front rece peste țară.

SHS recomandă fermierilor să ia măsuri preventive acolo unde este posibil. Acoperirea plantelor sensibile, recoltarea timpurie a legumelor aflate la maturitate și protejarea viței-de-vie tinere. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să se îmbrace corespunzător în orele serii și dimineții, având în vedere diferențele mari de temperatură dintre zi și noapte.