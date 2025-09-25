Aur pentru Radiș și Rusu la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai

La Campionatul Mondial desfășurat la Shanghai, echipajele tricolore au obținut două medalii importante: aur în proba de dublu rame feminin și argint în proba masculină. Astfel, canotajul românesc confirmă din nou tradiția performanței pe scena internațională.

Simona Radiș și Magda Rusu au reușit o cursă impecabilă în finala de joi dimineață. Cele două sportive românce au controlat de la un capăt la altul întrecerea, impunându-se în fața unor adversare de calibru. Franța a terminat pe locul al doilea, iar Statele Unite au completat podiumul.

Pentru România, succesul echipajului Radiș–Rusu reprezintă o confirmare a valorii și a muncii constante depuse în ultimii ani. Ambele sportive se află la vârsta maturității sportive: Simona Radiș are 26 de ani, iar colega sa Magda Rusu are 25 de ani. Experiența acumulată, dublată de o pregătire riguroasă, a făcut ca victoria să fie una categorică, aducând țării un nou titlu mondial la o probă în care tradiția este deja solidă.

Performanțele tricolorilor nu s-au oprit aici. În proba de dublu rame masculin, România a urcat din nou pe podium. Echipajul format din Florin Lehaci și Florin Arteni a câștigat medalia de argint, după o finală disputată în care au reușit să se claseze înaintea unor adversari redutabili.

Cei doi români au fost devansați doar de reprezentanții Noii Zeelande, care au impus un ritm foarte puternic încă din prima parte a cursei. Lehaci și Arteni au reușit însă să reziste presiunii și să își asigure locul al doilea, în fața echipajului Elveției, care a completat podiumul.