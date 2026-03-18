Repetiția generală a operetei Silvia - dedicată elevilor și studenților. Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian", 24 martie 2026, ora 19.00

Pentru prima dată în această stagiune, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian" își deschide porțile spectatorilor tineri pentru repetiția generală a operetei Silvia (Prințesa ceardașului) de Emmerich Kálmán. Evenimentul din 24 martie este dedicat exclusiv elevilor și studenților, care vor putea cumpăra bilete la prețul simbolic de 10 lei.

Repetiția generală este momentul în care producția există pentru prima dată în formă completă — o ocazie rară de a fi martor la creația spectacolului, înainte de premieră.

Silvia  a avut premiera mondială pe 17 noiembrie 1915 la Teatrul „Johann Strauss" din Viena și este considerată cea mai bună lucrare a lui Kálmán. Opereta urmărește povestea de dragoste dintre Silvia Varescu, vedeta cabaretului Orfeu din Budapesta, și Edwin de Lippert-Weilersheim, ofițer și moștenitor al unei vechi familii aristocratice vieneze — o relație lovită de convențiile sociale ale epocii, de o căsătorie aranjată și de un document semnat în grabă. Între promisiuni încălcate și intervenții familiale, umorul irezistibil al cuplului comic Boni și Feri conduce acțiunea spre reconcilierea finală specifică universului operetei.

Șeful serviciilor secrete din Iran, Esmaeil Khatib, ucis de un atac IDF. Israel Katz anunță suprize semnificative. Live text
India dă lovitura pe piața medicamentelor de slăbit. Ce mutare a pregătit
SILVIA (PRINȚESA CEARDAȘULUI)

Operetă în trei acte de Emmerich Kálmán

Libretul: Leo Stein și Bela Jenbach

Adaptarea: István Kállai și KERO

Traducerea: Ernest Fazekas

Regia: KERO

Coregrafia: György Gesler

Decor: Csörsz Khell 

Costume: Fanni Kemenes, Gabriela Kiss

Orchestra, Corul și Baletul Teatrului Național de Operetă și Musical ION DACIAN

Dirijor: Alexandru Ilie / Constantin Grigore

Dirijor cor: Aurel Muraru

Coordonator balet: Marina Minoiu

Distribuția:

Silvia: Rodica Ștefan

Edwin: Octavian Ene

Stazi: Cristina Popa

Boni: Victor Ion

Feri von Kerekes: Victor Bucur

Leopold Maria: Anton Zidaru

Anhilte: Amelia Antoniu

Miska: Daniel Găină Cojuharov

Arnold Schulteis: Dragoș Ioniță

Rohnsdorf: George Matei

Kiss: Alexandru Vasile

Detalii pe www.opereta.ro. și www.ticketstore.ro

Stiri calde

12:45 - Șeful serviciilor secrete din Iran, Esmaeil Khatib, ucis de un atac IDF. Israel Katz anunță suprize semnificative. Li...
12:43 - SuperMașini Sport – Cele mai spectaculoase supermașini din lume, acum într-o colecție unică. De joi la chioșcuri
12:34 - India dă lovitura pe piața medicamentelor de slăbit. Ce mutare a pregătit
12:26 - Amendă de 2.430 lei pentru Ilan Laufer după accidentul pe trotinetă. Trei reguli de circulație încălcate
12:21 - Alegerile municipale din Franța redesenează scena politică înaintea prezidențialelor din 2027
12:20 - Trump în război cu toată lumea. Hai LIVE cu Turcescu

Oamenii din umbra lui Călin Georgescu. Cine l-ar fi creat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale
Ne bombardăm singuri. Nu e nevoie de Iran
Teatru absurd cu circuitul banului public. Fonduri blocate și reproșuri pentru că nu au fost cheltuite
