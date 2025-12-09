Curtea de Conturi arată câți bani au fost primiți, ilegal, de Federația Română de Cnotaj

Curtea de Conturi a descoperit grave nereguli petrecute la Federația Română de Canotaj, unde angajații au încasat bani necuveniți. Conform unui raport ce a fost finalizat, aproape 480.000 de euro au fost direcționați fără să existe o bază legală.

După Jocurile Olimpice din 2021, oficialii Federației de Canotaj au primit un total de 17.103.747 lei. Din acest total, „suma de 831.432 lei (168.000 euro) a fost acordată personalului, respectiv: 443.430 lei (89.600 euro) președintelui și 388.002 lei (74.400) euro contabilului-șef”. La acea vreme, președinta Federației era Elisabeta Lipă. Actuala deputată PSD a beneficiat fără să aibă o bază legală de acel bonus, conform gsp.

După Jocurile Olimpice organizate anul trecut de Paris, suma ce a fost acordată personalului din cadrul Federației de Canotaj a fost dublă, 1.616.052 lei, adică 324.800 euro.

Marcel Ciolacu, premierul de la acea vreme al României, anunțase că va discuta cu Elisabeta Lipă, dar nu s-a concretizat nimic. Astfel, ancheta a fost făcută de cei de la Curtea de Conturi.

Sumele respective au ajuns la angajați precum „consultant/expert sportiv, director complex sportiv, contabil, referent, îngrijitor, muncitor, paznic, bucătar, ospătar, fochist etc”. Cu excepția contabilului-șef (care a primit 86.800 de euro) și a consultantului (100.000 de euro), primele individuale au fost cuprinse între 200 și 10.000 de euro.

„Personalul din cadrul federației nu a fost inclus în colectivele tehnice olimpice, nu a avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor propuse, nefiind asigurată buna gestiune financiară în angajarea și utilizarea fondurilor publice primite de la bugetul statului”, se mai specifică în raportul respectiv.

Iar cei de la Curtea de Conturi fac și recomandare: „clarificare a situației de către COSR împreună cu FRC, stabilirea întinderii prejudiciului, dispunerea măsurilor ce se impun pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit și restituirea acestora către Agenției Naționale pentru Sport”!