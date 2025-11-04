Un nou musical la Teatrul Național de Operetă. Programul complet

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” vă așteaptă săptămâna aceasta la două reprezentații spectaculoase ale musicalului „Kiss Me, Kate!”, sâmbătă, 8 noiembrie, și duminică, 9 noiembrie, de la ora 18:00. Publicul va avea ocazia să retrăiască farmecul și energia unui spectacol care îmbină muzica jazz, swing-ul și umorul fin cu o poveste inspirată de Shakespeare.

Povestea musicalului începe în 1947, când celebrul compozitor Cole Porter, fascinat de „Îmblânzirea Scorpiei” a lui Shakespeare, îl convinge pe cuplul de dramaturgi Bella și Samuel Spewack să transforme comedia într-un spectacol muzical.

Premiera pe Broadway a avut loc pe 30 decembrie 1948, la New Century Theater, iar în anul următor producția a fost recompensată cu cinci premii Tony, inclusiv pentru Cel Mai Bun Musical.

În România, musicalul a fost adus pentru prima dată pe scenă în decembrie 2019, iar acum revine cu o nouă forță, oferind publicului un amestec de culoare, dans și momente pline de umor. „Kiss Me, Kate!” este un spectacol de tip teatru în teatru, care îi poartă pe spectatori în culisele realizării unei producții artistice.

De la tensiunile dintre actorii principali, până la bucuria rezultatului final, musicalul surprinde toate emoțiile procesului creativ.

În acest spectacol, domnițele medievale devin pin-up girls, iar gentilii se transformă în dandy moderni, toți acompaniați de pași de dans plini de energie și zâmbete strălucitoare. Publicul se poate bucura de combinația unică dintre muzică clasică, swing și elemente inspirate de Renaștere, toate sub o notă de umor inteligent și impertinent.

Un moment important al reprezentațiilor din 8 și 9 noiembrie este debutul lui Victor Ion în rolul Paul. Talentatul solist, deja cunoscut publicului din rolul Mercuțio în „Romeo și Julieta”, se alătură distribuitorilor consacrați ai Teatrului de Operetă, aducând un plus de energie și versatilitate spectacolului.

Pe scena musicalului, spectatorii vor putea urmări artiștii principali: Fred Graham / Petruchio interpretat de Cătălin Petrescu (sâmbătă) și Florin Ganea (duminică), Lilli Vanessi / Katarina jucată de Amelia Antoniu (sâmbătă) și Rodica Ștefan (duminică), Lois Lane / Bianca interpretată de Gabriela Daha (sâmbătă) și Mediana Vlad (duminică), dar și o distribuție întreagă de soliști și tehnicieni care aduc la viață fiecare scenă cu profesionalism și pasiune.

Dirijorul Alexandru Ilie va conduce orchestra, iar coregrafia este semnată de Relu Dobrin, garantând o experiență vizuală și auditivă completă. Reprezentațiile promit să fie o explozie de energie, muzică și umor, menținând vie tradiția Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” de a aduce spectacole de calitate și de a transforma fiecare reprezentație într-un adevărat eveniment cultural.