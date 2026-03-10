Social

Un pilot militar de la Baza 86 Aeriană a murit încercând să salveze un câine dintr-un bazin. Avea doar 30 de ani

Un pilot militar de la Baza 86 Aeriană a murit încercând să salveze un câine dintr-un bazin. Avea doar 30 de aniPalferenț Octavian. Sursă foto: Facebook
Un militar în vârstă de 30 de ani a murit marți după-amiază în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea, după ce a intervenit pentru a salva un câine care căzuse într-un bazin cu apă din unitate. În ciuda manevrelor de resuscitare aplicate imediat, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața, a anunțat MApN pe rețelele de socializare.

MApN: Căpitanul se afla în misiune

Forțele Aeriene Române au transmis că victima este căpitanul Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

„Ministerul Apărării Naționale anunță, cu profundă tristețe, decesul căpitanului Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, survenit marți, 10 martie, în jurul orei 17:30, în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, unde se afla în misiune”, anunță Forţele Aeriene Române într-un comunicat.

Potrivit informațiilor preliminare, ofițerul a intervenit pentru a salva un câine care căzuse într-un bazin cu apă din interiorul bazei aeriene.

Palferenț Octavian

Palferenț Octavian. Sursă foto: Facebook

Manevre de resuscitare fără rezultat

După intervenție, militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, iar personalul bazei a început imediat manevrele de prim-ajutor până la sosirea echipajelor medicale.

„Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind inițiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență. Din păcate, în pofida eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată”, explică Forţele Aeriene.

Reprezentanții MApN au deschis o anchetă

Autoritățile judiciare au deschis o anchetă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul. „Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment.”

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale și ai Forțelor Aeriene au transmis un mesaj de condoleanțe familiei militarului.

„Conducerea Ministerului Apărării Naţionale, Statul Major al Forţelor Aeriene şi personalul unităţilor militare implicate îşi exprimă profundul regret pentru pierderea suferită şi transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a mai transmis sursa citată.

