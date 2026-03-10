Transport medical de urgență, de la Otopeni. O aeronavă C-27J Spartan a decolat cu doi pacienți cu arsuri către Belgia

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române transportă doi pacienți cu arsuri și un aparținător către Bruxelles, Belgia, într-o misiune medicală organizată la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Marți, 10 martie, o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, pregătită pentru misiuni medicale, a decolat de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni pentru a transporta doi pacienți cu arsuri și un aparținător către Bruxelles, Belgia. Misiunea a fost organizată la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, potrivit comunicatului oficial al Ministerului Apărării.

„O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat marți, 10 martie, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru a efectua o misiune de transport umanitar a doi pacienți cu arsuri și a unui aparținător, pe ruta Otopeni - Bruxelles (Belgia) - Otopeni”, a transmis ministerul.

Pe durata transportului, pacienții beneficiază de întreaga asistență medicală necesară, asigurată de o echipă specializată din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București, alături de specialiști ai Forțelor Aeriene Române. Echipamentele medicale necesare în timpul zborului sunt integrate în configurația aeronavei, astfel încât personalul să poată interveni rapid dacă situația medicală a pacienților o impune.

Aeronava a decolat de la Otopeni în jurul orei 11:00, începând astfel misiunea umanitară care include atât transportul pacienților, cât și întoarcerea în siguranță la bază. Zborul este planificat să se desfășoare fără escală, cu respectarea tuturor procedurilor medicale și de securitate impuse de Forțele Aeriene.

Cazul de marți exemplifică modul în care Forțele Aeriene Române participă la transportul medical de urgență, punând la dispoziție aeronave special configurate și echipamente medicale performante. Misiunile de acest tip au rolul de a asigura transferul rapid al pacienților către centre medicale specializate din străinătate, în condiții de siguranță și profesionalism.

Acest transport se înscrie într-o serie de misiuni umanitare realizate de Ministerul Apărării Naționale, care combină logistică avansată, personal medical calificat și sprijin tehnic complet pentru a răspunde nevoilor critice ale pacienților aflați în situații grave.