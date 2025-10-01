Scade ROBOR, cresc riscurile. Inflația amenință cu o nouă creștere a ratelor

Miercuri, indicele ROBOR la trei luni – reper esenţial pentru creditele de consum în lei cu dobândă variabilă – a scăzut uşor, ajungând la 6,50% pe an, după ce în şedinţa precedentă se situa la 6,51%. Nivelul actual se aliniază cu dobânda-cheie stabilită de BNR, însă economiştii avertizează că această scădere ar putea fi de scurtă durată, în contextul unei inflaţii care continuă să exercite presiuni asupra pieţei monetare.

Potrivit economistului Adrian Codirlaşu, scăderea recentă a ROBOR-ului este doar aparentă și nu reflectă realitatea economică de ansamblu. El avertizează că majorările recente ale inflaţiei vor duce inevitabil la o creştere a dobânzilor, explicând că o rată de dobândă sănătoasă trebuie să includă şi rata anticipată a inflaţiei, altfel apar dezechilibre economice.

„ROBOR-ul a scăzut pe fondul lichidităţii din piaţă şi al unei inflaţii reduse. Însă în ultimele ultimele două luni am avut şocul pe inflaţie, care nu are cum să nu se transfere şi în dobânzi. În contextul inflaţiei ridicate, ratele de dobândă vor continua să crească. În general, o rata de dobândă trebuie să conţină şi rata anticipată a inflaţiei. Altfel sunt create dezechilibre economice. De asemenea, trebuia să avem în vedere că un credit pe care l-a luat cineva este în acelaşi timp activul altcuiva. Activ la care aşteaptă un randament peste inflaţie", a spus Adrian Codirlaşu pentru Agerpres.

ROBOR-ul la trei luni a continuat miercuri tendința ușor descendentă, ajungând la 6,50% pe an, potrivit datelor comunicate de BNR. Nivelul actual al indicatorului se aliniază dobânzii de politică monetară stabilite de Banca Națională, semn al unei relative stabilități în piața interbancară. La începutul anului, însă, valoarea era mai redusă, de 5,92%, ceea ce arată o creștere constantă pe parcursul ultimelor luni.

Și ceilalți indici de referință au înregistrat variații minore. ROBOR la șase luni, utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare, a coborât ușor la 6,65%, în timp ce indicele la 12 luni a rămas neschimbat, la 6,84% pe an.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) se situează în prezent la 6,06% pe an, conform datelor oficiale, reprezentând cea mai ridicată valoare înregistrată de la introducerea sa. Nivelul este calculat pe baza mediei ratelor de dobândă zilnice din trimestrul al doilea al anului 2025 și reflectă tendințele de tensionare din piața financiară, în contextul presiunilor inflaționiste și al politicilor prudente ale Băncii Naționale.

Specialiștii din sectorul bancar estimează că această valoare majorată se va resimți direct în ratele lunare ale debitorilor. Pentru un credit standard de 250.000 de lei pe 30 de ani, creșterea ar însemna aproximativ 30 de lei în plus la plată, echivalent cu o scumpire de circa 5%. Totuși, analiștii anticipează o ușoară temperare a indicatorului începând cu 2026, când IRCC ar putea coborî spre 5,7%, odată cu stabilizarea pieței monetare.