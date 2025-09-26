Ministrul Finanțelor, despre majorarea TVA: Ne-a protejat de efecte mult mai grave

Ministrul Finanțelor a explicat consecinţele pe care le-ar fi avut amânarea deciziei privind creşterea TVA, subliniind că măsura a fost esenţială pentru stabilitatea economică a ţării. „Probabil că, dacă nu am fi crescut TVA cu două puncte, în primele două săptămâni, Agenţia Fitch nu ne-ar fi confirmat rating-ul. Dacă nu îl confirma, astăzi eram în situaţia în care ar fi trebuit să mărim TVA cu patru puncte”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a explicat că majorarea TVA cu două puncte a fost o decizie necesară pentru menţinerea stabilităţii economice şi evitarea unei situaţii financiare mai dificile. Potrivit acestuia, dacă măsura nu ar fi fost adoptată la timp, România ar fi riscat să piardă confirmarea ratingului de ţară din partea Agenţiei Fitch, ceea ce ar fi impus o creştere mult mai mare a taxei.

„Probabil că, dacă nu am fi crescut TVA cu două puncte, în primele două săptămâni, Agenţia Fitch nu ne-ar fi confirmat rating-ul. Agenţia Fitch ne-a confirmat ratingul la mijlocul lunii august. Astăzi eram în situaţia în care ar fi trebuit să mărim TVA-ul nu cu două puncte, ci cu patru puncte”, a declarat Alexandru Nazare, joi seară, pentru sursa citată.

El a adăugat că, fără această confirmare, rectificarea bugetară ar fi fost mult mai dificil de realizat, iar spaţiul de manevră privind deficitul ar fi fost mult redus. Ministrul a subliniat că, într-un asemenea scenariu, efectele asupra inflaţiei şi puterii de cumpărare ar fi fost semnificativ mai mari decât cele resimţite în prezent.

Alexandru Nazare a subliniat că deciziile adoptate la începutul lunii iulie au avut rolul de a evita consecinţe economice severe şi de a proteja stabilitatea financiară a ţării. Ministrul a explicat că, în lipsa acelor măsuri, România ar fi putut pierde calificativul de investiţii, ceea ce ar fi atras efecte negative în lanţ asupra economiei şi asupra pieţei valutare.

„Cred că dacă ne uităm retrospectiv la acel moment, la începutul lunii iulie, şi dacă ne uităm astăzi după trei reconfirmări ale agenţiilor de rating, realizăm că măsura luată în momentul ăla a fost o măsură care ne-a protejat de nişte efecte economice mult mai grave, dacă am fi avut o pierdere a calificativului de investitor. (…) Ştiţi ce însemna? Aproximativ 20 de milioane de euro investiţi în titlurile noastre de stat de către investitori care aveau mandat să investească numai acolo unde ţările au calificativ de investiţie, ar fi trebuit să se retragă, ceea ce ar fi avut un efect foarte grav”, a afirmat Nazare, adăugând că un astfel de scenariu ar fi influenţat şi deprecierea monedei naţionale.

Întrebat despre impactul pe care o astfel de situaţie l-ar fi avut asupra cursului de schimb, ministrul Finanţelor a evitat să ofere o estimare exactă. „Nu vreau să fac un pronostic, dar vă daţi seama că ar fi avut un efect. (…) Ar fi putut să crească foarte mult. Ultima oară, în 2009-2010, a crescut cu 20%”, a explicat acesta, amintind de precedentul val de instabilitate economică.

În ceea ce priveşte resursele bugetare, Nazare a subliniat că finanţele publice rămân stabile, dar utilizarea banilor trebuie făcută prudent.

„Visteria nu e goală, dar cheltuim cu foarte multă chibzuinţă, astfel încât fiecare minister, fiecare ordonator, să primească resurse, mai ales pentru proiectele esenţiale, şi nu mai avem acelaşi spaţiu ca înainte”, a precizat ministrul, adăugând că investiţiile vor fi menţinute la un nivel ridicat, de aproximativ 150 de miliarde de lei.

Alexandru Nazare a explicat că avertismentele privind riscul suspendării fondurilor europene nu au apărut brusc în vară, ci au fost transmise de Comisia Europeană în mai multe rânduri de-a lungul anului. Ministrul Finanţelor a menţionat că instituţia europeană a semnalat această posibilitate încă din lunile ianuarie, aprilie şi iunie, înainte ca procedura să fie efectiv declanşată.

„Când vorbeam despre suspendarea fondurilor în iulie, părea o noutate. În fapt, Comisia a trimis foarte multe avertizări în ianuarie, în aprilie, la începutul lunii iunie anul ăsta, în care discuta despre posibilitatea declanşării acestei proceduri. Procedura a fost declanşată. Dar prin faptul că am avut un Consiliu care ne-a evaluat pozitiv şi mesajul pe care l-a trimis Consiliul către Parlament a fost unul în care a apreciat ce am făcut până acum”, a declarat Alexandru Nazare, joi seară, la Antena 3.

Oficialul a precizat că, deşi procedura a fost iniţiată, România a reuşit să câştige încrederea partenerilor europeni datorită măsurilor implementate şi a progreselor înregistrate. El a subliniat că discuţiile continuă într-un cadru pozitiv, iar evaluările recente arată că ţara noastră se află pe un parcurs favorabil în relaţia cu Comisia Europeană.

Ministrul Finanţelor a subliniat că în ultimele luni România şi-a consolidat imaginea la nivel european datorită măsurilor implementate şi a seriozităţii cu care şi-a respectat angajamentele. Potrivit acestuia, aceste acţiuni au contribuit la creşterea credibilităţii ţării în faţa partenerilor europeni şi la menţinerea unui dialog constructiv privind fondurile europene.

„România a luat măsuri, a făcut paşi importanţi, s-a ţinut de cuvânt în ceea ce am discutat, ne-am ţinut de cuvânt, deci am câştigat credibilitate. Şi pe această credibilitate, uitându-mă la rezultatele acestea, cred că suntem pe un drum bun în discuţiile legate de această potenţială suspendare a fondurilor”, a declarat Alexandru Nazare, adăugând că urmează două reuniuni esenţiale în octombrie şi noiembrie, în cadrul cărora vor fi evaluate procedura de deficit excesiv, noul buget al PNRR şi eventualele sancţiuni.