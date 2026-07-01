Relațiile dintre Rusia și NATO rămân la un nivel critic, din care nu mai există cale de întoarcere în viitorul apropiat. Moscova transmite semnale clare că punțile de comunicare sunt blocate complet, iar responsabilitatea pentru această situație este atribuită în totalitate liderilor occidentali, anunță EFE.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a oferit o serie de declarații tranșante cu privire la stadiul actual al raporturilor diplomatice și militare cu blocul nord-atlantic. Oficialul de la Moscova a subliniat că, în climatul politic actual, orice tentativă de reluare a contactelor oficiale sau de restabilire a unor legături normale este complet exclusă.

„În aceste circumstanţe, să vorbeşti despre perspectivele de a relua dialogul şi de a normaliza relaţiile este pur şi simplu de neconceput”, a afirmat Zaharova într-o conferinţă de presă.

Aceste precizări vin într-un moment de maximă intensitate pe scena geopolitică, cu doar câteva zile înaintea summitului Alianţei Atlantice de la Ankara. În ciuda discursului ferm și a rupturii diplomatice evidente, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus a ținut să specifice că poziția țării sale nu este una de atac și că temerile partenerilor occidentali ar fi nefondate.

„Preşedintele rus Vladimir Putin şi ministrul de externe Serghei Lavrov au subliniat în mod repetat că Rusia nu are planuri agresive împotriva membrilor NATO sau ai Uniunii Europene.”

Dincolo de asigurările oferite cu privire la lipsa unor intenții militare agresive din partea Kremlinului, discursul oficial a inclus și critici dure la adresa strategiei adoptate de statele membre ale alianței. Reprezentanta diplomației ruse consideră că acțiunile din ultima perioadă ale blocului politico-militar nu fac decât să amplifice starea de tensiune globală.

În acelaşi timp, a acuzat Zaharova, NATO „continuă să avanseze spre o escaladare mai mare”.

Moscova pasează responsabilitatea unei eventuale detensionări în curtea liderilor din vest. Conform declarațiilor oficiale, o schimbare de paradigmă din partea Rusiei este condiționată direct de o modificare radicală a strategiei pe care statele din Europa și de peste ocean o aplică în raport cu administrația de la Kremlin.

În opinia sa, Occidentul trebuie să "îşi reconsidere abordările ostile" faţă de Rusia.

Mesajul final transmis de la ministerul condus de Serghei Lavrov arată clar că dialogul nu va fi reluat prea curând, iar actualul status quo de confruntare diplomatică va domina perioada următoare.

„Fără toate acestea nu se poate vorbi în mod serios despre normalizarea relaţiilor cu alianţa”, a concluzionat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.