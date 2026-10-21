Nicolae Ceaușescu este în anul 1969, „pe cai mari”. Lovitura de imagine din 1968 era o carte de vizită esențială pentru el. În plus, în ianuarie 1969, Președintele SUA Richard Nixon își lua mandatul în primire. În România, Ceaușescu trebuia să organizeze Congresul X al PCR, al doilea cu el ca șef al partidului și primul ca șef al statului. Cei care cunosc bine epoca au văzut cum anturajul liderului începe să se schimbe. Evident, alți demnitari din anturajul lui Dej urmau să fie trecuți discret în eșaloanele inferioare.

Se observă că în acest an, Președintele SUA vine în România. Ceaușescu face 3 vizite în URSS și una în Ungaria. Discută chestiuni legate de Tratatul de la Varșovia, de CAER dar și chesiuni politice ale Blocului de Est.

Data de 17 martie 1969 îl găsește pe Nicolae Ceaușescu la Budapesta. Aici, el participă la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor membre ale Tratatului de la Varșovia. Apăruse deja „Doctrina Brejnev”. Deși nu el o enunțase, Leonid Brejnev o va aminti oficial în 13 noiembrie 1969 când a mers ca invitat de onoare la Congresul V al Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

În 24-29 martie 1969, Ceaușescu ajunge în Turcia. Era evident, o vizită de răspuns la vizita Primului Ministru al Turciei Suleyman Demirel. Turcia era un centru diplomatic mondial, o economie emergentă, susținută de Occident pentru că Turcia acceptase Planul Marshall și în plus era și membră NATO.

În 23-26 aprilie 1969, Ceaușescu este la Moscova, unde are loc o întâlnire a CAER. Va reveni la Moscova în perioada 5-17 mai când va participa la discuțiile cu toți reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești care își trimiseseră reprezentanții la Moscova. Imediat, pe 18 mai, Ceaușescu pleacă la Varșovia unde se vede cu liderul polonez Wladyslaw Gomulka. Stă acolo până pe 29 mai.

Nicolae Ceaușescu i-a anunțat pe sovietici că Președintele SUA vine la București cu doar 36 ore înainte de data de 2 august 1969. Era prima vizită a unui șef de stat al SUA în România. Richard Nixon merge alături de soția sa Pat Nixon la Piața Obor, apoi participă la o recepție la Athenee Palace. Gustă vestitele sarmale cu mămăliguță și ascultă folclor românesc. Toastează cu țuică românească și discută elemente de politică externă și economie cu partea română. Evident, că sovieticii nu au tolerat prea bine această vizită.

Evident, nu doar pentru ospitalitatea românească venise Nixon la Ceaușescu. Mai fusese o dată în 1967, când era încă în postura de aspirant la funcția de Președinte al SUA. Polonia nu i-a permis vizita iar la Moscova, toți demnitarii sovietici au avut „interzis” la orice contact sau discuție cu acesta. Nixon încuraja desprinderea României de linia sovietică dar căuta căi să deblocheze relația cu Republica Populară Chineză. Evident, canalul românesc va funcționa pentru SUA.

Nicolae Ceaușescu amânase Congresul X pentru vizita lui Nixon. Evident, cine ar fi îndrăznit să-l contreze după ce liderul american îl îmbrățișase și umblase cu el în decapotabila oficială? Congresul X al PCR s-a ținut în perioada 6-12 august 1969. Ceaușescu și-a creat imaginea unui lider deschis. Jurnaliști străini, evident, atent selectați îl însoțiseră în vizitele prin țară. Ceaușescu celebra 25 ani de la momentul 23 august 1944.

Ceaușescu citește raportul Partidului care îl alege, evident, în unanimitate Secretar General al PCR nu doar al Comitetului Central. Partidul depășise pragul de 1,9 milioane de membri. Ceaușescu a citit despre sute de mii de apartamente date în folosință, sute de fabrici și uzine. Cu entuziasm, oficiosul PCR, „Scînteia” titra pe 6 august 1969 (în popor, pe ascuns, evident, creștinii celebrau „Schimbarea la Față”): „Când spun Ceauşescu, spun partidul”. Evident, erau cumva „acordarea instrumentelor”, „încălzirea corzilor vocale” în raport cu monstruozitatea cultului personalității care avea să se nască la finalul anilor 70 ai secolului XX.

Concret, Ceaușescu decisese să admită 2 000 delegați interni, din teritoriu, nu din rândurile oficialilor de rang înalt de la nivel central. Ceaușescu oferise 1500 invitații. Pe lângă acești invitați, el a beneficiat de participarea a cel puțin 70 de delegații din partea unor state și partide comuniste, ori din partea unor formațiuni politice angrenate în lupta pentru putere în state unde comunismul nu era la putere. Evident, toți au văzut că din leadershipul de forță de la Moscova nu venise nimeni.

După acest Congres, Gheorghe Apostol va fi trimis ca Director al Direcției Generale a Rezervelor de Stat. Tot din cercul principal al PCR este scos și economistul Alexandru Bârlădeanu. Acesta fusese unul dintre cei care pregătise strategia economică de desprindere de sub aripa URSS în timpul lui Dej. La fel și Leonte Răutu, primește postul de Rector la Academia Ștefan Gheorghiu. Ceaușescu avea grijă să mascheze epurările prin numiri în posturi importante din afara „inelului principal” al PCR.

Nici Constantin Pârvulescu, unul din cei mai vechi ilegaliști nu a trecut neobservat. Omul care la Congresul XII îl va înfrunta direct pe Ceaușescu, era înainte de Congresul X, Președintele Comisiei de Revizie. Comisia de Revizie controla vechimea membrilor de partid și dădea mult râvnitele confirmări ale calității de „ilegalist”. Aât de dură era ancheta acestei Comisii încât nici Elena Ceaușescu nu primise adeverința de „ilegalistă”. Data ei de intrare în partid a fost 23 august 1944. Pârvulescu, alături de Bodnăraș și Rangheț îl debarcaseră pe Istvan Foriș și asiguraseră „troica” de conducere a PCdR, în numele liderului Gheorghiu Dej, aflat în închisoare. Pârvulescu era membru PCdR încă din 1921.

În perioada septembrie-decembrie 1969. Nicolae Ceaușescu mai efectuează câteva vizite externe. Alege Iranul și India. Vizita din Iran are loc în perioada 1-6 septembrie 1969. Discută chestiuni de natură economică, dorește să conteze pe importul de petrol atât de necesar consumului industrial românesc. În 13-18 octombrie 1969, urmează vizita în India. Țara cu a doua populație a lumii, un subcontinent în sine avea nevoie de produse românești, mai ales în domeniul locomotivelor, vagoanelor, industriei grele, mașinilor agricole.

Anul politic 1969 se încheie pentru Ceaușescu, evident, la Moscova. Nu participase la Aniversarea a 52 de ani ai Revoluției din Octombrie, dar ajunge la Moscova în perioada 4-5 decembrie 1969. Se apropia aniversarea a 47 de ani de la crearea URSS. Discuțiile s-au purtat între liderii statelor și partidelor comuniste din RDG. Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria și România. Gazda a fost, evident, conducerea de partid și de stat a URSS.

Ceaușescu încheia anul 1969 cu satisfacția că îl primise la București pe Președintele SUA și își pusese definitiv imaginea alături de sigla cu lauri, seceră și ciocan a PCR la Congresul X. În octombrie 1970, va ajunge el însuși pe pământ american. De la Regina Maria din octombrie 1926, niciun membru al conducerii României nu mai ajunsese la Casa Albă, în Washington DC.