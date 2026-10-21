Prognoza meteo, 21 octombrie. Valul de aer cald aduce valori termice mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă din an în toate regiunile țării. Cele mai mari abateri se vor înregistra în vestul țării, unde mediile vor depăși normele climatologice cu 6 până la 8 grade. Cu toate acestea, tabloul meteorologic va fi completat de ploi locale, intensificări ale vântului și rafale puternice în zona montană, conform ANM.

Regimul termic va fi caracterizat de valori maxime cuprinse în general între 16 și 26 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne se vor încadra între 6 și 15 grade. Excepție vor face zonele din estul Transilvaniei, unde valorile termice pot coborî spre 1…3 grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă noaptea se vor aduna norii în jumătatea de vest a teritoriului.

Precipitațiile își vor face simțită prezența local în Banat, Crișana, în vestul și sud-vestul Transilvaniei, precum și în Oltenia. Izolat, va ploua în Maramureș și există posibilitatea apariției ploilor și în vestul Munteniei. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 2 și 8 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 10 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în Banat, unde viteza va atinge 50…60 km/h, iar la munte, în Carpații Meridionali și Munții Banatului, rafalele vor ajunge la 60…80 km/h.

În primele ore ale dimineții și în timpul nopții, pe arii restrânse din centrul, sudul și estul țării se va semnala ceață sau nebulozitate stratiformă. Pe arii izolate, aceste fenomene pot fi însoțite de burniță, „anunţă ANM”.

În Capitală, vremea se va menține caldă, cu un cer variabil și șanse ridicate de ceață sau nori joși dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 20…22 de grade, în timp ce minima nocturnă va fi cuprinsă între 9 și 10 grade.

În perioada imediat următoare, vremea se va schimba treptat, devenind predominant închisă. Precipitațiile se vor extinde pe arii relativ mari, înregistrându-se cantități de apă în general de 4…10 l/mp. La munte și în zonele sudice, izolat se pot acumula între 15 și 20 l/mp.

La altitudini de peste 2000 de metri în Carpații Meridionali, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va prezenta intensificări mai ales în timpul zilei, cu viteze de 50…60 km/h în zonele joase de relief și rafale de 70…90 km/h pe crestele montane înalte.

Temperaturile maxime vor marca o scădere față de intervalul precedent în vest, nord-vest și centru, urmând să se încadreze între 15 și 23 de grade. Minimele vor varia între 6 și 15 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral. La începutul intervalului, în centrul, sudul și estul teritoriului se va menține condiția de ceață pe spații restrânse.