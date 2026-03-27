Bază de date unică. Primăria Capitalei începe recensământul clădirilor și terenurilor aflate în administrare

Primăria Capitalei demarează inventarierea patrimoniului imobiliar al orașului, pentru a crea o bază de date unică privind clădirile, terenurile și garajele aflate în administrarea instituției, proces anunțat ca fiind o premieră în ultimii 35 de ani.

Primăria Municipiului București a anunțat demararea unui amplu proces de inventariere a bunurilor imobile aflate în proprietatea sau administrarea sa. Măsura vizează realizarea unei evidențe centralizate pentru clădiri, terenuri, garaje și alte spații gestionate de municipalitate.

Autoritățile susțin că proiectul reprezintă o premieră administrativă după ultimele trei decenii și jumătate, având ca obiectiv clarificarea situației patrimoniului imobiliar al Capitalei.

În cadrul procesului, PMB va constitui o bază de date unică în care vor fi incluse toate imobilele aflate în evidența municipalității. Documentarea va acoperi atât aspectele tehnice, cât și cele juridice ale fiecărui bun.

„Inventariem patrimoniul Bucureştiului! În premieră în ultimii 35 de ani, municipalitatea va avea o bază de date unică a clădirilor, terenurilor şi garajelor aflate în proprietatea sau administrarea PMB”, a transmis instituția.

Potrivit PMB, procesul de inventariere include mii de locuințe, curți, garaje, terenuri și spații cu alte destinații. Fiecare dintre acestea va fi analizat în funcție de starea fizică, situația juridică și potențialul de utilizare.

„Vrem să ştim în ce stare sunt, ce statut juridic au, cum le putem salva, cum le putem valorifica. Pentru asta, primarul Ciprian Ciucu a dispus înfiinţarea unei echipe mixte de persoane de la mai multe instituţii implicate în fondul imobiliar”, a anunțat Primăria Capitalei.

Pentru derularea inventarierii, a fost constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai mai multor structuri din cadrul administrației locale. Printre acestea se numără Administrația Fondului Imobiliar, AMCCRS, Direcția Patrimoniu, Direcția Spațiu Locativ, ALPAB, ASSMB, Direcția de Urbanism și Poliția Locală a Municipiului București.

Aceste instituții vor colabora pentru identificarea, cartografierea și evaluarea imobilelor aflate în administrarea municipalității.

După finalizarea inventarierii, PMB intenționează să stabilească modalități de valorificare a patrimoniului. Printre variantele avute în vedere se numără consolidarea clădirilor, reabilitarea în parteneriat cu mediul privat, precum și concesionarea sau închirierea unor spații.

„Decidem cum le salvăm, cum le valorificăm, să le reintroducem în circuitul economic. Azi stabilim principiile şi modul de lucru. Trebuie să aflăm ce imobile avem, care este starea lor fizică, dar şi juridică, dacă sunt litigii, ce suprafaţă au. Apoi decidem cum le salvăm, cum le valorificăm, să le reintroducem în circuitul economic pentru a le reda societăţii. Unele vor intra în programe de consolidare, pe altele le putem reabilita în parteneriate cu sectorul privat, pe altele le concesionăm sau închiriem. Dar aşa nu mai putem sta, pentru că pică oraşul pe noi”, a spus Ciprian Ciucu.

Conform calendarului anunțat de administrație, toate clădirile și terenurile vor fi identificate, cartografiate și evaluate din punct de vedere funcțional, economic și tehnic. Termenul estimat pentru finalizarea tabloului complet este mijlocul lunii iulie.

„Clădirile şi terenurile vor fi identificate, cartografiate, analizate şi evaluate funcţional, economic şi tehnic. Până la mijlocul lunii iulie vom avea tabloul complet. Facem ordine în Capitala României, revigorăm clădirile de patrimoniu şi aducem bani la buget”, a mai anunțat PMB.