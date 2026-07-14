Grupul auto Volkswagen analizează un nou val de restructurări, care ar putea duce la eliminarea a încă aproximativ 50.000 de locuri de muncă la nivel mondial. Informația apare într-un mesaj transmis angajaților de directorul general Oliver Blume, potrivit Reuters.

Dacă planul va fi pus în aplicare, numărul total al posturilor eliminate în cadrul grupului ar putea ajunge la aproximativ 100.000, în încercarea de a reduce costurile și de a îmbunătăți competitivitatea companiei.

Potrivit documentului intern, conducerea companiei estimează că Volkswagen are în prezent un dezavantaj de costuri de aproximativ 20% comparativ cu principalii concurenți.

După ce grupul a decis deja eliminarea a aproximativ 50.000 de locuri de muncă, inclusiv la mărcile Porsche și Audi, conducerea consideră că sunt necesare măsuri suplimentare pentru eficientizarea activității.

Oliver Blume a explicat că analiza este în desfășurare și că fiecare companie și regiune din grup este evaluată separat pentru a stabili dacă și în ce măsură sunt necesare noi reduceri de personal.

Sindicatele contestă planul de restructurare

Mesajul transmis angajaților vine la scurt timp după ce reprezentanții salariaților au cerut explicații privind planul de restructurare prezentat Consiliului de Supraveghere al Volkswagen.

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, sindicatele s-au opus propunerilor conducerii, care ar include atât concedieri, cât și posibilitatea închiderii a patru fabrici din Germania.

În mesajul adresat angajaților, Oliver Blume afirmă că, în forma actuală, compania nu poate confirma existența unor proiecte competitive pentru uzinele din Emden, Hanovra, Zwickau și Neckarsulm după anul 2030.

Totuși, directorul general spune că preferă găsirea unor alternative înainte de a lua decizia închiderii unor unități de producție.

Conducerea Volkswagen analizează mai multe scenarii pentru utilizarea uzinelor care riscă să rămână fără proiecte.

Printre variantele luate în calcul se numără implicarea unor fabrici în industria de apărare sau producerea în Europa a unor modele Volkswagen dezvoltate inițial pentru piața chineză.

Compania nu a luat încă o decizie finală, însă mesajul intern arată că restructurarea rămâne una dintre principalele priorități ale grupului în perioada următoare, pe fondul presiunilor tot mai mari din industria auto și al concurenței în creștere.