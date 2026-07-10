Volkswagen a anunțat un amplu plan de reorganizare care prevede reducerea personalului, restructurarea activității și simplificarea gamei de modele până în 2035. Documentele interne analizate de publicația Bild indică eliminarea a până la 120.000 de locuri de muncă, în contextul scăderii vânzărilor pe piața auto, al concurenței din China și al costurilor ridicate de producție.

Grupul german Volkswagen ia în calcul una dintre cele mai mari reorganizări din istoria sa. Potrivit documentelor interne privind strategia „Ținta 2030”, consultate de Bild, compania analizează eliminarea a până la 120.000 de locuri de muncă.

Planul depășește măsurile deja convenite cu reprezentanții angajaților. Pe lângă aproximativ 50.000 de posturi pentru care exista deja un acord privind reducerea personalului, conducerea analizează eliminarea altor 55.000–70.000 de locuri de muncă.

Compania intenționează să reducă personalul în principal prin măsuri voluntare, precum pensionări anticipate, programe de plecări voluntare, externalizarea unor activități și transferul unor angajați către alte companii. În același timp, documentele prevăd revizuirea acordurilor privind garanțiile locurilor de muncă și deschiderea unor noi negocieri cu reprezentanții salariaților.

În documentele analizate de Consiliul de Supraveghere, conducerea Volkswagen caracterizează situația grupului drept una „critică”, iar în anumite pasaje vorbește chiar despre „o amenințare la adresa existenței” constructorului auto. Potrivit companiei, vânzările, profitul și fluxul de numerar sunt supuse unor presiuni importante.

În 2025, Volkswagen a livrat aproximativ nouă milioane de automobile la nivel mondial, cu aproape 20% mai puține decât în 2019. Printre cele mai afectate piețe se află China, unde livrările au scăzut cu aproximativ 36% comparativ cu 2019.

În același timp, constructorii auto chinezi își extind rapid prezența pe piața europeană, iar cota lor de piață este estimată să crească de la aproximativ 3% în 2024 la circa 8% în 2026.

Documentele interne arată că Volkswagen nu mai poate garanta alocarea unor modele noi pentru mai multe fabrici din Germania după încheierea producției actuale. Calendarul analizat de companie prevede:

uzinele din Emden și Zwickau – până în 2031;

uzina din Hanovra – până în 2032;

uzina din Neckarsulm – până în 2034.

Volkswagen justifică această posibilă reorganizare prin existența unei supracapacități de peste 500.000 de vehicule în Europa și prin costurile mai ridicate ale uzinelor germane față de alte fabrici europene. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, unele fabrici ar putea fi transformate pentru alte activități industriale. Modelul analizat este uzina Volkswagen din Osnabrück, unde compania ia în calcul producția de echipamente pentru industria de apărare în locul automobilelor. Un scenariu similar este analizat și pentru fabricile din Zwickau, Emden și pentru uzina Audi din Neckarsulm.

Guvernul landului Saxonia Inferioară, unul dintre acționarii importanți ai Volkswagen, a respins informațiile potrivit cărora ar susține închiderea unor uzine și a catalogat aceste afirmații drept neadevărate.

În schimb, premierul landului Baden-Württemberg, Cem Özdemir, i-a transmis o scrisoare directorului general Oliver Blume, în care solicită păstrarea producției la uzina Audi din Neckarsulm. Oficialul consideră că retragerea producției ar reprezenta „un semnal politic dezastruos” și ar alimenta dezbaterea privind dezindustrializarea Germaniei. Acesta a atras atenția că, pe lângă cei aproximativ 15.000 de angajați ai uzinei, de această fabrică depind numeroși furnizori și alte companii din regiune.

Strategia de reorganizare include și simplificarea portofoliului de produse. Până în 2035, Volkswagen intenționează să reducă cu aproximativ 50% numărul modelelor comercializate la nivel mondial, cu excepția pieței din China.

Totodată, numărul variantelor de motorizare, echipare și configurație tehnică ar urma să fie redus cu până la 75%.

Obiectivul financiar al grupului pentru 2030 este atingerea unei marje operaționale de 9%, a unui profit operațional de 30,6 miliarde de euro și diminuarea costurilor de dezvoltare cu aproximativ 50 de miliarde de euro.

Planul prevede și reorganizarea structurii interne a companiei. Activitățile operaționale ale Volkswagen AG, care includ diviziile de autoturisme, vehicule comerciale și componente și reunesc aproximativ 160.000 de angajați, ar urma să fie separate în două companii distincte.

Volkswagen AG ar urma să funcționeze ca societate holding, iar conducerea susține că această structură ar permite luarea unor decizii mai rapide și un management mai eficient. Potrivit documentelor interne, reorganizarea ar reduce însă și influența reprezentanților angajaților în procesul decizional.