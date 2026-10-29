Republica Moldova. Acordul de cooperare militară dintre Republica Moldova și Ucraina a declanșat o confruntare verbală între deputații puterii și cei ai opoziției. Socialiștii au cerut explicații despre angajamentele asumate de Chișinău și au invocat neutralitatea constituțională. Reprezentanții PAS au apărat colaborarea în domeniul apărării și au acuzat opoziția că evită să condamne explicit Rusia pentru invazia Ucrainei.

Disputa a început cu solicitarea deputatului socialist Bogdat Țîrdea de a prezenta public conținutul acordului semnat recent de Republica Moldova și Ucraina. Parlamentarul a cerut și audierea premierului Vasile Tofan și a ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi.

Țîrdea a întrebat ce obligații și-ar fi asumat Chișinăul prin acest document. El a invocat inclusiv posibilitatea producerii în comun a dronelor și armamentului. De asemenea și eventuale livrări de echipamente militare către Ucraina.

„Ce prevede concret acest acord? Vom produce drone și armament împreună cu Ucraina? Vom livra echipamente militare unei țări aflate în război? Cine garantează că Moldova nu va fi atrasă în acest conflict? Și cum se împacă toate acestea cu neutralitatea constituțională?”, a întrebat deputatul socialist.

Acesta a solicitat ca premierul și ministrul Apărării să prezinte în plen conținutul documentului, obligațiile asumate, costurile și riscurile pentru securitatea națională.

Propunerea nu a întrunit însă numărul necesar de voturi. Doar 34 de deputați au susținut audierea celor doi membri ai Guvernului.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins argumentul potrivit căruia un acord de cooperare militară cu Ucraina ar reprezenta, în sine, o încălcare a neutralității Republicii Moldova.

Acesta a amintit că țara are acorduri de cooperare militară cu numeroase state, inclusiv cu Federația Rusă.

„Noi avem acorduri de acestea cu 180 de țări, inclusiv cu una cu care îmi pare rău că avem acord e Rusia. Chiar cu Rusia avem, din 1997. O să-l publicăm, o să-l vedeți și o să raportați cui trebuie”, a declarat Igor Grosu.

Președintele Legislativului a mai anunțat că documentul semnat cu Ucraina va fi făcut public pe site-urile Guvernului și Parlamentului după parcurgerea etapelor legale de ratificare.

Subiectul a revenit în plen în timpul examinării unei inițiative a opoziției privind prezentarea rezultatelor primelor 100 de zile de activitate ale Guvernului condus de Vasile Tofan. Socialiștii au criticat prioritățile Executivului. Aceștia au susținut că autoritățile ar trebui să se concentreze mai mult pe economie, investiții și problemele cu care se confruntă populația.

Vicepreședintele Parlamentului, socialistul Vlad Batrîncea, a reproșat guvernării că acordul militar cu Ucraina este prezentat drept o prioritate, în timp ce problemele energetice rămân importante pentru cetățeni.

„Ori, unicul acord despre care putem astăzi vorbi cu țara vecină nu este despre gaze naturale, ci despre cooperare militară”, a afirmat Vlad Batrîncea.

Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, i-a răspuns că premierul urmează să prezinte raportul de activitate pe 5 noiembrie. În același timp, reprezentanta PAS a criticat poziția socialiștilor față de consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova.

Doina Gherman a mutat discuția de la prevederile acordului militar la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Vă deranjează foarte mult acordul de cooperare, domnule Batrîncea, văd eu, dar nu vă deranjează că, la 100 de kilometri de aici, stau tancurile rusești. Vă deranjează că ne consolidăm capacitățile în domeniul apărării în Republica Moldova, dar nu vă deranjează că mor copii și femei în fiecare zi în Ucraina”, a declarat deputata PAS.

Aceasta a acuzat socialiștii că critică măsurile de consolidare a apărării, dar nu condamnă suficient de ferm acțiunile Rusiei.

„Vă deranjează tot ce ține de consolidarea forțelor noastre aici, pe interior, dar nu vă deranjează că se flutură steagurile Rusiei la toate congresele la care participați săptămânal împreună cu colegii dumneavoastră. Rușine să vă fie!”, a adăugat Doina Gherman.

Vlad Batrîncea a respins acuzațiile și a susținut că a oferit personal ajutor refugiaților ucraineni. El a acuzat, la rândul său, guvernarea că invocă temerile legate de securitate și războiul din Ucraina. Asta pentru a evita discuțiile despre rezultatele economice și sociale.

„Astăzi, cetățenii Republicii Moldova și satele pe care le vizităm suferă de frică, iar cu această frică conduceți de cinci ani. Doamnă Gherman, după cinci ani de activitate, ieșiți și raportați ce creștere economică ați asigurat, ce perspective ați adus”, a replicat socialistul.

Acesta a criticat și numirile în funcții publice, susținând că unele decizii ale autorităților au generat probleme pentru cetățeni.

Confruntarea a continuat cu acuzații privind poziția PSRM față de războiul din Ucraina. Doina Gherman a afirmat că socialiștii nu au condamnat suficient de ferm invazia rusă și a invocat victimele civile și copiii ucraineni deportați.

„În primul rând, să țineți minte că pe conștiința dumneavoastră, a tuturor, a dumneavoastră personal și a colegilor, sunt copiii decedați în Bucea, în Mariupol, toți copiii ucraineni deportați. Pentru că niciodată, niciodată nu ați condamnat vehement războiul de agresiune pornit de Rusia împotriva Ucrainei”, a declarat vicepreședinta Parlamentului.

Vlad Batrîncea a răspuns că a condamnat războiul, dar a insistat că și acțiunile guvernării trebuie evaluate în raport cu problemele interne ale țării.

„Da, eu v-am zis că eu condamn orice război și războiul din Ucraina. Dar, totodată, condamn și războiul pe care dumneavoastră îl duceți cu cetățenii Republicii Moldova și condamn tot ceea ce faceți ca să plămădiți sărăcia”, a afirmat deputatul socialist.

Replica nu a încheiat disputa. Doina Gherman i-a cerut să spună explicit cine este responsabil pentru agresiunea militară.

„V-ați îmbrăcat în patrioți și fluturați suveranitatea și neutralitatea. Cine este agresorul? Răspundeți, foarte scurt: cine este agresorul?”, a întrebat aceasta.

Igor Grosu a intervenit la finalul schimbului de replici, criticând faptul că socialiștii nu ar fi numit Rusia stat agresor.

„Slăbuț! Totuși nu aveți voi curajul să spuneți că Rusia e agresor, stat agresor. N-aveți, aici nu vă ține”, a declarat președintele Parlamentului.

Schimbul de replici a avut loc la trei zile după semnarea, la Kiev, a Acordului de cooperare tehnico-militară dintre Republica Moldova și Ucraina.

Documentul a devenit subiect de dispută între majoritatea parlamentară și opoziția socialistă. PSRM solicită explicații privind obligațiile asumate și compatibilitatea acordului cu neutralitatea constituțională a țării. Reprezentanții PAS susțin necesitatea consolidării capacităților de apărare, în contextul războiului din Ucraina.

Conținutul acordului urmează să fie făcut public după parcurgerea etapelor legale anunțate de conducerea Parlamentului.