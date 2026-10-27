Republica Moldova și Ucraina vor să-și consolideze cooperarea în domeniul securității, energiei și transporturilor. Premierul moldovean Vasile Tofan a discutat aceste subiecte cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei întrevederi desfășurate la Kiev.

Oficialii au abordat proiectele comune de infrastructură, protejarea spațiului aerian, gestionarea resurselor de apă și parcursul european al celor două state. În aceeași zi, autoritățile de la Chișinău și Kiev au discutat despre extinderea schimburilor comerciale, iar Ucraina a cerut prelungirea reducerii de 50% la tarifele de tranzit feroviar pentru mărfurile sale care traversează Republica Moldova. Totodată, cele două țări au semnat un acord de cooperare tehnico-militară.

În cadrul întrevederii de la Kiev, Volodimir Zelenski și Vasile Tofan au discutat despre securitatea regională, continuarea reformelor și dezvoltarea proiectelor comune de infrastructură.

Un subiect important l-au reprezentat investițiile în infrastructura rutieră și feroviară, inclusiv dezvoltarea conexiunilor prin podurile dintre Republica Moldova și Ucraina. Proiectele urmăresc îmbunătățirea legăturilor de transport dintre cele două țări, facilitarea circulației cetățenilor și a mărfurilor, precum și stimularea schimburilor comerciale.

Discuțiile au vizat și consolidarea cooperării în domeniul securității. Cele două state își propun să intensifice schimbul de experiență și să identifice soluții pentru a-și proteja mai eficient cetățenii în fața amenințărilor actuale.

Un alt subiect important a fost integrarea europeană. Oficialii au discutat despre continuarea reformelor și coordonarea eforturilor Republicii Moldova și Ucrainei pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Premierul moldovean a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. El a subliniat importanța restabilirii unei păci juste și durabile, care să asigure securitatea și stabilitatea în regiune.

„Moldova și Ucraina își doresc același lucru: pace, dezvoltare și un viitor sigur și prosper pentru cetățenii noștri”, a declarat Vasile Tofan.

Cei doi oficiali au discutat și despre gestionarea comună a resurselor de apă, în special a râului Nistru, precum și despre noi oportunități pentru companiile din ambele țări.

Consolidarea legăturilor energetice a fost unul dintre subiectele discutate de Vasile Tofan și Volodimir Zelenski. La întrevedere a participat și ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu.

În domeniul energiei electrice, oficialii au abordat pregătirea proiectului celui de-al doilea circuit al liniei electrice Bălți–Dnestrovsk. Potrivit Ministerului Energiei, această investiție ar putea crește cu aproximativ 500 MW capacitatea de schimb de energie electrică dintre cele două țări.

Discuțiile au vizat și extinderea cooperării în sectorul gazelor naturale. Printre opțiunile analizate se numără achiziția gazelor din Ucraina și valorificarea infrastructurii energetice regionale.

Dezvoltarea acestor proiecte ar putea contribui la diversificarea surselor de aprovizionare, la consolidarea securității energetice și la creșterea rezilienței sistemelor energetice ale ambelor state.

În cadrul discuțiilor cu premierul ucrainean Serhii Korețki, Vasile Tofan a abordat și dezvoltarea relațiilor economice și comerciale. Unul dintre subiectele principale a fost transportul mărfurilor ucrainene prin Republica Moldova.

Kievul solicită prelungirea până în 2027 a reducerii de 50% aplicate tarifelor de tranzit feroviar pentru mărfurile ucrainene care traversează teritoriul moldovean. Autoritățile ucrainene susțin că au nevoie de rute alternative pentru exporturi, în condițiile în care atacurile rusești asupra porturilor afectează fluxurile comerciale.

„Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene devin tot mai intense. Acestea afectează fluxurile noastre de export și impun necesitatea unor rute alternative sigure. Mulțumesc Guvernului Republicii Moldova pentru reducerea de 50% acordată transportului feroviar de tranzit pe teritoriul Moldovei”, a declarat premierul ucrainean în cadrul conferinței comune de presă din 26 octombrie.

Potrivit lui Korețki, în primele opt luni ale anului, volumul mărfurilor transportate în tranzit prin Republica Moldova s-a triplat.

Premierul ucrainean a solicitat menținerea facilităților tarifare și în 2027. El a explicat că această măsură ar putea asigura mai multă predictibilitate pentru exportatori și ar aduce beneficii economice ambelor state.

„Am solicitat prelungirea acestor condiții și pentru anul 2027, pentru a asigura un flux previzibil al exporturilor atât pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova. Consider că este în beneficiul ambelor țări: venituri suplimentare pentru Moldova și diversificarea rutelor pentru Ucraina”, a precizat Korețki.

Pentru Republica Moldova, tranzitul mărfurilor ucrainene generează venituri pentru Calea Ferată din Moldova. În același timp, Ucraina își poate diversifica rutele de export și poate reduce dependența de infrastructura afectată de război.

Pentru a crește volumul transporturilor, Ucraina propune utilizarea locomotivelor și a echipelor sale de mecanici pe tronsonul feroviar Ocnița–Berești.

Kievul s-a arătat dispus să împărtășească și experiența acumulată de calea ferată ucraineană în timpul războiului. Aceasta include soluții pentru repararea infrastructurii avariate și intervenția rapidă în situații de criză.

Premierul Vasile Tofan a subliniat că dezvoltarea transportului de tranzit poate aduce beneficii economice Republicii Moldova. Totodată, atragerea companiilor ucrainene, inclusiv în domeniile logisticii și depozitării, ar putea contribui la crearea de locuri de muncă și la creșterea investițiilor.

Astfel, cooperarea în domeniul transporturilor nu se limitează la tranzitul mărfurilor. Cele două țări urmăresc să dezvolte infrastructura și să creeze noi oportunități pentru mediul de afaceri.

Un alt subiect discutat de oficiali a fost modernizarea punctelor de trecere a frontierei.

Premierul ucrainean a salutat disponibilitatea Republicii Moldova de a extinde controlul comun pentru încă două puncte de trecere. Măsura ar putea simplifica procedurile de frontieră și ar facilita circulația persoanelor și a mărfurilor.

Totodată, lucrările principale la podul temporar Iampol–Cosăuți ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului.

La rândul său, Vasile Tofan a menționat dezvoltarea coridoarelor rutiere și feroviare, a „Căilor Solidarității”, precum și modernizarea punctelor de frontieră și extinderea controlului comun.

„Acest lucru deschide noi oportunități pentru comerț, investiții și reconstrucția Ucrainei”, a subliniat premierul moldovean.

Dezvoltarea acestor conexiuni este importantă atât pentru comerțul bilateral, cât și pentru accesul companiilor la piețele europene. Infrastructura modernizată ar putea avea un rol important și în transportul materialelor și al mărfurilor necesare reconstrucției Ucrainei.

În cadrul vizitei delegației moldovenești la Kiev, cooperarea în domeniul apărării a fost abordată și la nivelul ministerelor de resort.

Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Yevhenii Khmara. Cei doi au discutat despre evoluțiile de securitate din regiune și despre posibilitățile de aprofundare a cooperării dintre instituțiile de apărare.

În urma discuțiilor, Republica Moldova și Ucraina au semnat un acord de cooperare tehnico-militară. Documentul va facilita schimbul de experiență și valorificarea tehnologiilor moderne și a soluțiilor deja testate de partea ucraineană.

Un domeniu important îl reprezintă monitorizarea spațiului aerian și gestionarea amenințărilor aeriene.

Ministrul a subliniat că protejarea cetățenilor și asigurarea securității naționale reprezintă responsabilități fundamentale. În acest context, Ucraina este un partener important pentru Republica Moldova, inclusiv datorită experienței acumulate în timpul războiului.