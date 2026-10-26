Vasile Tofan, la Kiev: Republica Moldova poate deveni o poartă pentru exporturile ucrainene către Uniunea Europeană

Republica Moldova vrea să atragă companii ucrainene care să investească în economia locală. De asemenea să folosească țara ca punct de legătură pentru exporturile către România și alte piețe din Uniunea Europeană. Planul include dezvoltarea unor centre logistice și spații de depozitare, care să ajute firmele ucrainene să își continue activitatea în condițiile atacurilor rusești asupra infrastructurii din țara vecină. Mesajul a fost transmis de premierul Vasile Tofan, luni, 26 octombrie, la Forumul Economic Internațional de la Kiev.

Șeful Guvernului de la Chișinău a prezentat Republica Moldova drept un posibil partener pentru extinderea afacerilor ucrainene. Autoritățile vor să atragă investiții, să stimuleze crearea de locuri de muncă și să faciliteze accesul companiilor din Ucraina pe piețele europene.

„Mesajul meu pentru antreprenorii ucraineni a fost simplu. Priviți Reăublica Moldova ca pe un partener pentru creștere. Vrem companii ucrainene care să investească aici, să creeze locuri de muncă și să folosească Moldova ca platformă spre România și piețele UE”, a scris Vasile Tofan pe Facebook.

Potrivit discursului susținut la forum, Republica Moldova este pregătită să dezvolte infrastructură logistică și spații de depozitare pentru companiile ucrainene. Aceste facilități ar putea ajuta firmele să își mențină fluxurile comerciale și să își continue exporturile, în pofida riscurilor de securitate din Ucraina.

Premierul a explicat că infrastructura logistică ucraineană este vizată în mod repetat de atacurile rusești. În aceste condiții, capacitățile de pe teritoriul Republicii Moldova ar putea oferi companiilor din țara vecină o alternativă pentru organizarea transporturilor și păstrarea mărfurilor.

„În condițiile în care Rusia atacă sistematic infrastructura logistică ucraineană, aceste capacități pot deveni un sprijin suplimentar pentru companiile voastre. Astfel, contribuind la menținerea lanțurilor de aprovizionare și a exporturilor. Nu pentru a înlocui infrastructura din Ucraina, ci pentru a-i susține funcționarea”, a declarat șeful Guvernului.

O altă direcție urmărită de autoritățile moldovenești este atragerea capitalului ucrainean și sprijinirea companiilor care vor să își extindă activitatea în România și în alte state membre ale Uniunii Europene.

În acest context, Republica Moldova ar putea funcționa ca o platformă regională pentru firmele ucrainene. Apropierea geografică și legăturile culturale sunt considerate avantaje în dezvoltarea relațiilor comerciale.

Vasile Tofan a afirmat că Republica Moldova trebuie să își consolideze atractivitatea pentru investitori prin proceduri mai simple și printr-un mediu de afaceri favorabil.

„Pentru antreprenorii ucraineni, Republica Moldova poate reprezenta o platformă pentru extinderea afacerilor către piața românească, într-un mediu cultural familiar. De aceea, trebuie să concurăm nu prin dimensiune, ci prin rapiditate, reguli simple și o atitudine favorabilă față de investitori”, a spus premierul.

Planul urmărește atât atragerea investițiilor, cât și dezvoltarea comerțului dintre cele două țări. Noi investiții ar putea contribui la crearea unor locuri de muncă în Republica Moldova și la dezvoltarea serviciilor de transport, depozitare și distribuție.

În discursul de la Kiev, Vasile Tofan a abordat și parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei. El a subliniat că ambele țări trebuie să continue reformele, să își consolideze instituțiile și să își dezvolte economiile.

Premierul a vorbit despre contribuția pe care Ucraina o poate avea la dezvoltarea Uniunii Europene. El a evidențiat potențialul industriei ucrainene, al sectorului tehnologic și al antreprenorilor din țara vecină.

„Ucraina are nevoie de Uniunea Europeană. Dar și Uniunea Europeană are nevoie de Ucraina. De industria sa, de tehnologiile sale, de antreprenorii săi. De experiența, forța și spiritul său de neînfrânt. Europa va fi mai puternică alături de Ucraina”, a afirmat Vasile Tofan.

Cooperarea economică dintre Chișinău și Kiev se desfășoară în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Atacurile asupra infrastructurii și dificultățile logistice continuă să afecteze activitatea companiilor ucrainene, iar menținerea exporturilor reprezintă o miză importantă pentru economia țării.

La același forum, premierul ucrainean Serhii Korețki a anunțat că autoritățile lucrează la crearea unui fond destinat acoperirii prin asigurări a riscurilor asociate războiului.

Mecanismul ar urma să ajute companiile să își asigure activitatea în fața atacurilor rusești și să își reia operațiunile după producerea unor pagube. Inițiativa este discutată cu reprezentanții mediului de afaceri.

Potrivit oficialului ucrainean, partenerii internaționali sunt dispuși să sprijine mecanismul, însă contribuția statului ucrainean ar urma să fie o condiție pentru acordarea acestui sprijin.

„Lucrăm separat la crearea unui fond de acoperire prin asigurări, care va permite extinderea asigurării riscurilor de război și va ajuta întreprinderile să se redreseze după atacurile rusești. Partenerii internaționali sunt pregătiți să susțină acest mecanism, cu condiția unei contribuții din partea statului”, a scris Serhii Korețki.

Fondul ar putea deveni un instrument de sprijin pentru firmele care se confruntă cu riscuri ridicate din cauza războiului. Scopul este de a facilita continuarea activității economice și recuperarea după distrugerile provocate de atacuri.

Premierul Vasile Tofan se află luni, 26 octombrie, într-o vizită de lucru în capitala Ucrainei. Din delegația Republicii Moldova fac parte vicepremierul și ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

În cursul dimineții, Vasile Tofan și omologul său ucrainean au depus flori la Zidul Memoriei, dedicat apărătorilor căzuți pentru Ucraina.

Programul vizitei include întrevederi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk. De asemenea, sunt prevăzute discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri, axate pe extinderea relațiilor comerciale dintre cele două state.

Vizita are loc într-un moment în care Republica Moldova urmărește să își consolideze relațiile economice cu Ucraina și să identifice noi oportunități de cooperare. Pe lângă dezvoltarea infrastructurii logistice și atragerea investițiilor, autoritățile de la Chișinău au discutat recent și despre posibilitatea importurilor de gaze naturale din țara vecină.

Pe 11 octombrie, Vasile Tofan a anunțat că Republica Moldova ar putea începe negocieri cu Ucraina pentru achiziția de gaze naturale, după ce Kievul a ridicat restricțiile la export.

Potrivit premierului, Ucraina ar dispune de un excedent de aproximativ 500 de milioane de metri cubi de gaze. Cantitatea ar putea acoperi necesarul pieței reglementate din Republica Moldova pentru o perioadă de un an.

Tofan a precizat că achizițiile ar putea fi negociate prin contracte cu o durată de trei până la cinci ani. Prețurile ar urma să fie stabilite în condiții de piață, fără tarife preferențiale.