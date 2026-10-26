Republica Moldova. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află pe 26 octombrie într-o vizită de lucru la Kiev, unde are programate întrevederi cu principalii lideri ai Ucrainei. Deplasarea are loc într-un oraș în care șeful Guvernului de la Chișinău a locuit după declanșarea invaziei ruse din februarie 2022 și unde a trecut prin mai multe episoade de bombardamente.

Tofan este însoțit de trei membri ai Cabinetului de miniștri: Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării, și Dorin Junghietu, ministrul Energiei. Programul vizitei include discuții politice și economice, dar și participarea la un forum internațional dedicat investițiilor.

Potrivit informațiilor comunicate luni dimineață de Guvernul de la Chișinău, premierul moldovean se va întâlni cu omologul său ucrainean, Serghei Korețki. Cei doi oficiali vor aborda relațiile bilaterale, schimburile comerciale, securitatea regională și integrarea europeană a Republicii Moldova și Ucrainei.

După discuții, cei doi premieri vor susține declarații comune de presă. Totodată, vor depune flori la Zidul Memoriei apărătorilor căzuți pentru Ucraina, în memoria celor care și-au pierdut viața în război.

Agenda vizitei mai prevede întrevederi cu președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, și cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk.

Vasile Tofan va participa și la Forumul Economic Internațional de la Kiev, unde vor fi discutate oportunitățile de investiții și dezvoltarea relațiilor economice. Premierul urmează să poarte discuții și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, în vederea extinderii parteneriatelor și a schimburilor comerciale dintre cele două state.

Tofan a vorbit despre intenția de a vizita Kievul încă pe 10 octombrie, fără să precizeze atunci data deplasării. Printre subiectele menționate s-a numărat și posibilitatea ca Republica Moldova să cumpere gaze naturale din Ucraina.

Premierul considera că ar fi o opțiune utilă să fie analizată această posibilitate. El explica atunci că Ucraina dispune de excedente de gaze și că fusese lansată o inițiativă pentru ridicarea moratoriului privind exportul acestora.

Potrivit lui Tofan, gazele ar urma să fie vândute la prețul pieței sau la unul apropiat de acesta. Totuși, transportul ar putea fi mai puțin costisitor decât în cazul altor rute de aprovizionare.

„Oricum va fi mai ieftin, pentru că la gazul ucrainean vom pierde mai puțin pentru transportare”, declara premierul.

Vizita are loc într-un oraș în care Vasile Tofan a trăit primele zile ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. La 24 februarie 2022, acesta se afla acolo împreună cu familia. A aflat despre începerea invaziei în urma unui apel telefonic primit în jurul orei cinci dimineața.

Într-un interviu acordat podcastului „Raport”, premierul a povestit că primele ore au fost marcate de confuzie și de încercări urgente de evacuare a angajaților companiilor în care investise.

Unul dintre apelurile primite în acea dimineață a venit de la conducerea uneia dintre companii. Era nevoie de bani în numerar pentru a achita un șofer care urma să transporte angajații spre vestul Ucrainei.

„A început războiul”, i-a spus interlocutorul. Ulterior, acesta i-a cerut ajutorul pentru a obține rapid 1.500 de dolari, necesari pentru plata transportului.

„Asta a fost prima mea discuție la ora 5 dimineața în 24 februarie 2022”, a relatat Tofan.

Familia premierului a rămas în Ucraina încă aproximativ trei zile. Ulterior, soția și copiii s-au întors în Republica Moldova. Cel mai mic copil avea atunci doar zece luni.

„Eram o familie cu copii mici și evident că era mai în siguranță să fii în Moldova”, a spus șeful Guvernului.

În paralel cu evacuarea familiei, Tofan trebuia să gestioneze situația companiilor în care era implicat. Acestea aveau, potrivit declarațiilor sale, aproximativ 55.000 de angajați, iar războiul punea în pericol activitatea unor afaceri.

„Țin minte că erau niște zile de parcă eram cu toții în ceață, nu ne venea a crede ce se întâmplă. Pentru că vă dați seama că nu era doar războiul și știrile, noi trebuia să salvăm companiile”, a povestit premierul.

După ce familia sa a plecat în Republica Moldova, Tofan a continuat să meargă la Kiev. În timp, alertele aeriene și atacurile cu drone și rachete au devenit parte din rutina locuitorilor.

Premierul a descris felul în care oamenii încercau să evalueze pericolul în funcție de tipul amenințării și de informațiile distribuite pe canalele de Telegram. În cazul rachetelor balistice, timpul pentru a ajunge într-un loc sigur putea fi extrem de scurt.

Pentru a se proteja, Tofan își amenajase un loc de dormit în baia apartamentului. El considera că pereții interiori îi ofereau o protecție mai bună în cazul unei explozii.

„Eu dormeam în baie de obicei, aveam acolo o saltea și regula e că trebuie să ai doi pereți ca să fii cât de cât protejat, eu aveam trei pereți, de asta credeam că-i ok să dorm în baie”, a relatat acesta.

Locuința a fost afectată de explozii în două rânduri. Primul incident s-a produs în august 2025, în apropierea Zilei Independenței Ucrainei, când două rachete balistice au lovit în apropiere. După efectuarea reparațiilor, apartamentul a fost afectat din nou în 2026. Geamurile sparte au creat inclusiv riscul ca apa de ploaie să pătrundă în interior.