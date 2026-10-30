Polițiștii din Olt au efectuat joi 11 percheziții în județele Olt și Dolj, într-o anchetă desfășurată împreună cu autoritățile judiciare austriece. Șase persoane sunt suspectate că au furat cupru de la mai multe firme din Europa, provocând un prejudiciu estimat la 350.000 de euro. Pe numele a trei bărbați din Slatina au fost emise mandate europene de arestare, iar unul dintre ei nu a fost găsit.

Acțiunea a fost organizată joi de Serviciul de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. La desfășurarea operațiunii au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare austriece, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române.

Cele 11 mandate de percheziție domiciliară au fost executate în municipiul Slatina și comuna Iancu Jianu, din județul Olt, precum și în comuna Malu Mare, din județul Dolj.

Activitățile au avut la bază un ordin european de anchetă emis de Parchetul Korneuburg din Austria. Dosarul vizează șase persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 33 de ani, suspectate de implicare în furturi de cupru. Conform legislației austriece, infracțiunile investigate sunt furtul, furtul calificat și constituirea unei organizații criminale.

Anchetatorii suspectează că, între februarie și iulie 2026, persoanele cercetate ar fi pătruns prin efracție în sediile mai multor societăți comerciale, de unde ar fi sustras cantități de cupru. Pentru deplasare și comiterea faptelor, suspecții ar fi utilizat inclusiv autoturisme furate.

Valoarea totală a prejudiciului estimat în acest dosar este de aproximativ 350.000 de euro.

Investigațiile autorităților austriece au indicat că activitatea persoanelor cercetate s-ar fi extins în mai multe țări. Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, furturi de cupru ar fi fost comise în Franța, Belgia, Țările de Jos, Germania, Elveția, Cehia și Slovacia.

Cercetările urmăresc stabilirea implicării fiecărei persoane în faptele investigate, precum și clarificarea împrejurărilor în care au fost sustrase bunurile.

În cadrul acestei anchete, autoritățile judiciare din România au pus în aplicare măsurile solicitate de procurorii austrieci prin mecanismele de cooperare judiciară europeană.

În baza probelor administrate și la solicitarea procurorilor din Austria, Tribunalul Korneuburg a emis trei mandate europene de arestare.

Acestea îi vizează pe trei bărbați din municipiul Slatina, în vârstă de 21, 29 și 33 de ani.

Doi dintre suspecți, cei de 21 și 29 de ani, au fost localizați de polițiști.

Aceștia urmează să fie prezentați judecătorului competent din cadrul Curții de Apel Craiova, care va dispune măsurile prevăzute de lege în legătură cu mandatele europene de arestare. Al treilea bărbat, în vârstă de 33 de ani, nu a fost depistat. În cazul său, autoritățile urmează să înceapă procedurile necesare pentru darea în urmărire.

În locuințele și celelalte spații verificate, anchetatorii au identificat și ridicat mai multe mijloace materiale de probă. Acestea urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor, pentru stabilirea legăturilor cu infracțiunile investigate.

Operațiunea a fost sprijinită de polițiști din structurile de investigații criminale, acțiuni speciale și criminalistică ale inspectoratelor din Olt și Dolj. La activități au participat și structurile specializate în arme, explozivi și substanțe periculoase.

Ancheta continuă în cooperare cu autoritățile judiciare austriece. Persoanele vizate de cercetări beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de legislația în vigoare.