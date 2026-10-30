Mulți consideră cuptorul cu microunde o soluție rapidă și practică pentru dezghețarea alimentelor. Întrebarea rămâne însă legitimă: este sigur sau riscant? Răspunsul oficial, susținut de autoritățile de siguranță alimentară, este nuanțat.

Dezghețarea la cuptorul cu microunde este acceptată, dar doar cu o condiție esențială: alimentul trebuie gătit imediat după.

Potrivit USDA (Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite), există trei metode sigure de dezghețare: în frigider, în apă rece și la cuptorul cu microunde. Metoda cu microunde este cea mai rapidă, dar și cea care cere cea mai mare atenție.

În timpul procesului, unele zone ale alimentului se pot încălzi suficient cât să intre în „zona de pericol” (între 4°C și 60°C), unde bacteriile se înmulțesc rapid.

De aceea, regula este clară: după dezghețare la microunde, carnea sau legumele nu se mai pun la frigider și nu se amână. Se gătesc pe loc.

Microundele încălzesc neuniform. Marginile și zonele subțiri pot începe să se gătească, în timp ce centrul rămâne încă înghețat. La carne, acest lucru afectează textura: bucățile pot deveni tari sau cauciucate în unele părți și crude în altele.

La legume, efectul este mai puțin periculos din punct de vedere al siguranței, dar calitatea are de suferit – unele își pierd crocănia și devin moi înainte de a fi chiar gătite.

Metoda funcționează mai bine la porții mici sau la carne tocată decât la bucăți mari (pulpe întregi, mușchiuleț gros sau pui întreg). Cu cât produsul este mai mare și mai dens, cu atât riscul de dezghețare inegală crește.

Dacă totuși alegi microundele, folosește programul de dezghețare (defrost) sau o putere redusă (aproximativ 30%). Întoarce alimentul din când în când și oprește procesul imediat ce gheața a dispărut.

Nu lăsa produsul să stea după aceea. Gătește-l direct, fie în același cuptor cu microunde, fie pe aragaz sau în cuptorul clasic.

Pentru legume, riscul bacterian este mai mic decât la carne, dar principiul rămâne același: cu cât treci mai repede la gătire, cu atât păstrezi mai bine textura și nutrienții.

Cea mai recomandată rămâne dezghețarea lentă în frigider. Este predictibilă, menține temperatura sub control și permite, la nevoie, recongelarea (cu o eventuală pierdere de calitate).

Alternativa mai rapidă este apa rece, schimbată la fiecare 30 de minute, cu alimentul în pungă etanșă. Și în acest caz, gătirea imediată este obligatorie.

În concluzie, dezghețarea la microunde nu este interzisă și nu este „rea” în sine. Devine problematică doar atunci când alimentul este lăsat să aștepte după ce a fost scos din programul de defrost. Folosită corect și urmată imediat de gătire, rămâne o metodă validă de urgență.