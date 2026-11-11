Când vrei ceva dulce, dar nu ai chef de cuptor, vase și așteptare, mug cake-ul este soluția. Este o prăjitură individuală, gătită direct în cană, la microunde, în mai puțin de două minute. Ideea a devenit populară în ultimii ani tocmai pentru că este extrem de rapidă și nu necesită echipamente speciale.

Ingrediente:

4 linguri făină

3 linguri zahăr

2 linguri cacao (dacă vrei variantă de ciocolată)

¼ linguriță praf de copt

3 linguri lapte

2 linguri ulei

1–2 picături esență de vanilie (opțional)

Un praf de sare

Mod de preparare:

Într-o cană mare (de cel puțin 300 ml), amestecă bine ingredientele uscate. Adaugă laptele, uleiul și vanilia. Amestecă până obții o compoziție omogenă, fără cocoloașe. Pune cana în microunde și gătește la putere maximă 70–90 de secunde (în funcție de puterea cuptorului). Prăjitura este gata când suprafața arată setată, dar centrul mai este ușor umed. Las-o 1 minut să se așeze, apoi consum-o direct din cană.

Microundele încălzesc moleculele de apă din compoziție foarte rapid, iar praful de copt eliberează gaze care fac aluatul să crească. Tocmai de aceea timpul de gătire este atât de scurt. Dacă lași prăjitura prea mult, se usucă și capătă o textură cauciucată.

Folosește o cană mai încăpătoare, altfel aluatul poate da pe dinafară.

Nu umple cana mai mult de jumătate.

Pentru o variantă mai umedă, poți adăuga câteva bucățele de ciocolată în mijloc înainte de coacere.

Fiecare microundă este diferită. Prima dată testează cu 70 de secunde și ajustează.

Mug cake-ul nu va avea niciodată textura fină a unei prăjituri de patiserie. Este însă o soluție excelentă când vrei ceva cald, dulce și imediat. Perfect pentru o poftă de moment, fără spălat vase și fără coadă la cuptor.