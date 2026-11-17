Sistemul informatic ultrasecret folosit de Agenția Națională de Securitate (NSA) din Statele Unite pentru comunicațiile interne a suferit o defecțiune majoră și este în prezent nefuncțional. Informația a fost confirmată de șase persoane familiarizate cu această situație critică din cadrul instituției americane.

Platforma afectată, cunoscută sub denumirea de „NSA Net”, reprezintă infrastructura prin care angajații agenției transmit și gestionează date clasificate la nivel intern. Potrivit surselor citate, până în acest moment nu au fost identificate dovezi care să indice faptul că incidentul ar fi rezultatul unui atac cibernetic. În timp ce specialiștii încearcă să evalueze dimensiunea exactă a avariei tehnice, conducerea instituției a decis implementarea unui program de sosire eșalonată la birou pentru personal.

Jurnaliștii postului de televiziune CNN au contactat oficialii Agenției Naționale de Securitate pentru a obține un punct de vedere oficial cu privire la această pană de sistem.

În ciuda gravității incidentului, un oficial american aflat în funcție și un fost reprezentant al administrației au dat asigurări că blocarea rețelei „NSA Net” nu va compromite fluxul de informații urgente către președintele Donald Trump. Liderul de la Casa Albă se află în prezent într-un turneu diplomatic în Asia, călătorind la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One.

Cei doi oficiali au subliniat că guvernul american dispune de numeroase sisteme redundante și rețele de rezervă securizate. Acestea pot fi activate imediat pentru a menține legătura în condiții depline de siguranță cu șeful statului, care se află acum în Filipine și urmează să plece mâine spre China, unde are programate întrevederi cu președintele chinez Xi Jinping și cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Incidentul de la cea mai puternică agenție de informații din Statele Unite nu este un caz izolat, ci are loc într-un context marcat de o serie de avarii informatice severe care au paralizat recent companii aeriene și mari corporații americane.

La sfârșitul săptămânii trecute, vineri, traficul aerian din întreaga țară a fost blocat complet timp de câteva ore din cauza unei defecțiuni tehnice de amploare, generând întârzieri masive și anularea a mii de curse. Ulterior, Administrația Federală a Aviației (FAA) a stabilit că întreaga criză a fost provocată de defectarea unui singur router situat în statul Arkansas.

De asemenea, săptămâna trecută a fost înregistrată o altă pană globală de proporții, care a vizat serviciile companiei Microsoft. Din cauza acelei probleme tehnice, milioane de utilizatori din toată lumea nu și-au putut accesa conturile de e-mail din Outlook și nici nu au putut participa la conferințele online pe platforma Teams.

Analizele preliminare arată că nu există indicii conform cărora avariile înregistrate la NSA, FAA sau Microsoft ar fi fost provocate de acțiuni ostile sau atacuri informatice.

Cu toate acestea, succesiunea acestor incidente scoate în evidență fragilitatea infrastructurii digitale moderne. Potrivit analizei CNN, astfel de defecțiuni tehnologice demonstrează cât de ușor pot fi destabilizate piețele financiare și cât de expusă poate deveni, în anumite circumstanțe, chiar securitatea națională.