Ciutacu, explicații despre pensiunea familiei sale, după atacurile lui Rizea și Vicol

Victor Ciutacu, jurnalist român cu peste 30 de ani de experiență, a explicat marți pe contul său de Facebook detalii legate de acuzațiile formulate de Cristian Rizea și Laura Vicol privind pensiunea familiei sale din Sinaia și afacerile media în care ar fi implicat.

„Pensiunea Marina a început să fie ridicată la începutul anilor 2000 și inaugurată în 2004. Primarul orașului Sinaia, la vremea respectivă, era Ion Bucur. Am dormit vreo cinci nopți acolo în 22 de ani.”

Ciutacu a explicat că pensiunea familiei sale a fost construită în mod legal și că nu există nicio legătură cu acuzațiile politice. El a spus că a intrat în presă după ce construcția pensiunii s-a terminat. Acesta a mai precizat că niciun cadou politic sau intervenție externă nu a fost implicată în realizarea pensiunii.

Deci nu putea să-i fie dat cadou soră-mii de Vlad Oprea, din două motive. Omul nu era primar, iar soră-mea nu avea nevoie de teren, îl avea de mult. Mai mult, când soră-mea trudea la ridicarea pensiunii, eu nu lucram în presă, ci în Ministerul Privatizării. Deci nu puteam să-l șantajez în avans pe unul care nu era primar că mă întorc eu în presă și, dacă va ieși vreodată primar, am eu grijă de el. Nu aveam nici obiectul, nici poziția, nici obișnuința de a șantaja pe cineva. Nu le am nici azi. Nici măcar aptitudini de vizionar nu am.”

Ciutacu a spus că acuzațiile de șantaj sau influență politică sunt nefondate și că nu avea niciun interes personal în perioada respectivă. El a declarat că Vlad Oprea a fost colegul lui de școală și liceu.

„Cu Vlad Oprea am fost coleg de școală generală și de liceu. El e cu un an mai mare decât mine. De la terminarea școlii și plecarea ambilor din oraș, la facultăți, nu ne-am văzut nici măcar întâmplător vreo 25 de ani. Când, cu ocazia unei campanii electorale, l-a trimis PNL la mine în emisiune. Și, a doua oară, nu mai știu ordinea exactă, când a vrut să-l aresteze procurorul Portocală și a intrat în direct prin Skype. În aceeași emisiune.”

Jurnalistul a precizat că membrii familiei sale nu au avut nicio implicare în managementul sau proprietatea pensiunii, contrazicând acuzațiile vehiculate în ultima vreme.

„ Pe soră-mea o cheamă Marina. Ira e diminutivul de la Irina, care-i fie-sa. Deci mâncătorul de rahat care simte nevoia de a se face util unui pușcăriaș falit e din Sinaia, da-i mai tânăr, că le potrivește și nu-i iese. Și care Ira, apropo, nu s-a măritat cu Potcoavă, ci s-a născut Potcoavă, că așa-l cheamă pe tac-su. Și care fată a soră-mii n-are nici o legătură cu ridicarea și/sau managementul pensiunii. Fondurile europene pentru pensiuni agro-turistice s-au dat pentru cele din mediul rural. Sinaia e oraș. Deci n-a luat sor-mea nici un ban de la UE. Fiindcă n-avea cum. Nici cu, nici fără ajutorul lui Sebi Ghiță. Care era student când s-a apucat sor-mea de investit în turism. Fâșneț de mic, dar nici chiar așa.”