Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită executivului să respingă ferm orice încercare de introducere a unor cerințe suplimentare pentru accesarea fondurilor europene în cadrul financiar 2028 - 2034. Reprezentanții partidului avertizează că noile criterii ar putea constrânge statul român să aplice reforme politice sau administrative care nu au o legătură directă cu proiectele de investiții finanțate de la Bruxelles.

Partidul opoziției atrage atenția asupra riscurilor repetării unui scenariu similar cu cel din Planul Național de Redresare și Reziliență, unde deblocarea tranșelor de bani este strâns legată de atingerea unor ținte specifice.

„Nu acceptăm repetarea situaţiei din PNRR, în care accesul la bani este condiţionat de îndeplinirea unor jaloane şi ţinte negociate cu instituţiile europene. Guvernul trebuie să prezinte public ce condiţii sunt propuse, ce obligaţii ar reveni României şi ce consecinţe ar avea neîndeplinirea acestora. Principala problemă este riscul ca finanţarea autostrăzilor, spitalelor, reţelelor de apă şi a altor investiţii să depindă de reforme impuse prin mecanisme de condiţionalitate”, arată AUR într-un comunicat oficial.

Formațiunea politică cere explicații clare din partea Cabinetului de miniștri referitor la posibilitatea ca plățile viitoare să depindă de condiții naționale, ce sectoare ar urma să fie afectate și dacă neîndeplinirea unei cerințe ar putea duce la sistarea fondurilor pentru proiecte care respectă toate procedurile tehnice.

În viziunea reprezentanților formațiunii, banii destinați dezvoltării regionale nu trebuie să devină un mijloc de constrângere politică. De asemenea, aceștia pledează pentru păstrarea gestionării comune a fondurilor și pentru un rol activ al autorităților locale și regionale în selectarea investițiilor prioritare.

„O comunitate care are nevoie de un spital sau de o reţea de canalizare nu trebuie să suporte blocarea finanţării din cauza unor reforme guvernamentale fără legătură cu proiectul respectiv”, precizează formaţiunea.

Structura de specialitate a partidului, Comisia pentru Investiții și Programe de Finanțare, solicită prezentarea de urgență a mandatului oficial de negociere al României pentru Cadrul Financiar Multianual 2028 - 2034. Se cere identificarea clară a reformelor obligatorii, a riscurilor de suspendare a plăților și a măsurilor de protecție pentru proiectele comunităților locale. În cazul în care normele propuse dăunează intereselor naționale, opoziția sugerează chiar blocarea acordului prin dreptul de veto.

Totodată, se insistă pe garantarea fondurilor pentru agricultură și politica de coeziune, alături de simplificarea procedurilor birocratice la nivel național. Accentul trebuie pus pe reindustrializare, infrastructură și independență energetică, fără întârzieri provocate de angajamente politice.

„AUR cere Guvernului trei garanţii clare: fondurile europene să nu fie condiţionate de noi jaloane după modelul PNRR, investiţiile locale să nu fie blocate din cauza unor decizii politice, iar România să nu accepte obligaţii negociate netransparent la Bruxelles. Românii trebuie să ştie nu doar câţi bani va primi ţara noastră din bugetul european, ci şi ce angajamente îşi asumă Guvernul în schimb”, mai spune AUR în comunicat.