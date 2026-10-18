Se strică vremea. ANM anunță ploi, ninsori și cod galben de vânt

Vremea se înrăutățește în mai multe regiuni ale României, începând de duminică, 18 octombrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat ploi în Moldova, Dobrogea și în estul Munteniei și Transilvaniei, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini de peste 2.000 de metri. Meteorologii au emis și o atenționare cod galben de vânt, valabilă de duminică seară până luni seară, pentru Moldova și o parte din Dobrogea.

Ploile și vântul puternic vor afecta mai multe zone ale țării în intervalul 18 octombrie, ora 10:00 – 20 octombrie, ora 02:00, potrivit informării meteorologice emise de ANM. În regiunile estice sunt așteptate precipitații moderate cantitativ, iar în zonele montane înalte vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări și în sudul Banatului, vestul Olteniei și la munte, unde rafalele pot atinge viteze de până la 90 km/h.

Meteorologii anunță precipitații în Moldova, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în estul Transilvaniei. În aceste regiuni, cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 10-20 de litri pe metru pătrat.

Izolat, ploile vor fi mai însemnate cantitativ, iar valorile pot depăși 30-35 de litri pe metru pătrat.

În același interval, vântul va sufla cu putere în mai multe zone, în special în estul țării și în regiunile montane.

”Temporar vor fi intensificări ale vântului în Moldova şi Dobrogea, cu viteze în general de 45...60 km/h, local şi în sudul Banatului şi vestul Olteniei (viteze de 40...45 km/h), iar la munte, în special în zona înaltă a Munţilor Banatului şi a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură vor fi rafale de 70...90 km/h. Va ploua în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei şi Transilvaniei şi se vor acumula cantităţi de apă de 10...20 l/mp şi izolat de peste 30...35 l/mp”, conform meteorologilor.

La altitudini de peste 2.000 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

Cele mai importante depuneri de zăpadă sunt așteptate în partea estică a Carpaților Meridionali, în special în masivele Bucegi și Făgăraș. Potrivit prognozei ANM, în aceste zone se va forma un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse, în general, între 10 și 20 de centimetri.

Ninsorile sunt prognozate pe parcursul intervalului menționat în informarea meteorologică, până în noaptea de luni spre marți.

În zonele montane înalte, vântul va avea și intensificări puternice, cu rafale de 70-90 km/h, mai ales în Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

ANM a emis o atenționare cod galben de intensificări ale vântului, care intră în vigoare duminică, 18 octombrie, la ora 21:00.

Avertizarea este valabilă până luni, 19 octombrie, la ora 21:00, și vizează Moldova și, local, Dobrogea.

În regiunile aflate sub cod galben, vântul va atinge viteze de 50-70 km/h.

Atenționarea de cod galben are o durată de 24 de ore, în timp ce informarea meteorologică privind ploile, vântul și ninsorile la munte rămâne valabilă până marți, 20 octombrie, la ora 02:00.