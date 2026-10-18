Prognoza meteo pentru duminică, 18 octombrie, indică o răcire a vremii în nordul, centrul și estul României, unde temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite ale perioadei. Potrivit ANM, la altitudini de peste 1.900 de metri, în special în Bucegi și Făgăraș, sunt așteptate ninsori care vor depune un strat nou de zăpadă de peste 10 centimetri.

Temperaturile vor prezenta diferențe importante de la o regiune la alta. Maximele vor porni de la 10-11 grade în nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei și vor ajunge la 21 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei.

În nordul, centrul, estul și sud-estul României, cerul va rămâne acoperit de nori în cea mai mare parte a zilei, iar temperaturile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei. În celelalte regiuni, înnorările vor fi temporare, iar valorile termice se vor situa în apropierea mediilor obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie.

Ploile vor apărea temporar în Moldova și în jumătatea estică a Transilvaniei. Spre seară și în timpul nopții, precipitațiile se vor extinde local în Muntenia și Dobrogea. În restul țării, ploile vor fi izolate.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-10 litri pe metru pătrat. În nordul Moldovei, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, iar posibil și în nordul Dobrogei, pot fi depășite izolat 15 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a teritoriului, dar va avea intensificări temporare în anumite zone. În Moldova, local în Dobrogea, în sudul Banatului și în vestul Olteniei, rafalele vor atinge în general 40-50 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 5 și 12 grade. Dimineața și noaptea, în unele zone, se va forma ceață.

În Capitală, vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă, iar temperaturile vor ajunge la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Maxima zilei va fi de 17-18 grade, în timp ce minima nocturnă se va situa între 8 și 9 grade.

Cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe sunt așteptate în special în a doua parte a zilei și în cursul nopții. Cantitățile de precipitații vor fi reduse, sub un litru pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab până la moderat. În primele ore ale dimineții vor exista condiții de ceață.

La munte, vremea va fi închisă, iar precipitațiile vor apărea în mai multe masive. Va ploua în Carpații Orientali, local în Carpații Meridionali și izolat în celelalte zone montane.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-10 litri pe metru pătrat, însă în estul Carpaților Meridionali se pot acumula izolat peste 15 litri pe metru pătrat. La altitudini mai mari de 1.900 de metri, ploile se vor transforma și în lapoviță și ninsoare.

Cele mai importante ninsori sunt prognozate în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi în masivele Bucegi și Făgăraș, unde stratul nou de zăpadă va depăși 10 centimetri. Vântul va avea intensificări temporare, mai ales pe crestele Carpaților Meridionali și ale Carpaților de Curbură. În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 70-80 km/h.