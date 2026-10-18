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Procesiune cu relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea pe străzile Bucureștiului

Procesiune cu relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea pe străzile BucureștiuluiSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Arhiepiscopia Romano-Catolică de București organizează duminică tradiționala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, eveniment religios care va începe de la monumentul dedicat fostului Suveran Pontif, din apropierea Parcului Cișmigiu.

Procesiunea va porni de la monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, amplasat la intersecția bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, în apropierea sediului Nunțiaturii Apostolice din București.

La eveniment vor participa ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop mitropolit romano-catolic de București, ÎPS Giampiero Gloder, Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova, și PS Mihai Frățilă, Episcopul greco-catolic de București. Sunt așteptați, de asemenea, preoți, credincioși, călugări și călugărițe din Arhidieceza Romano-Catolică de București și din Episcopia Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare” de București.

Celebrările vor fi transmise în direct de televiziunea catolică Angelus TV.

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Relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea, păstrată la Catedrala Sfântul Iosif

Relicva purtată în procesiune constă într-o bucățică de pânză pe care se află câteva picături din sângele Sfântului Ioan Paul al II-lea. Aceasta a fost dăruită Catedralei Sfântul Iosif din București la 19 mai 2011 de cardinalul Stanisław Dziwisz, arhiepiscop emerit de Cracovia, care a fost secretarul personal al fostului Suveran Pontif.

Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic la 22 octombrie, data la care și-a inaugurat pontificatul.

Monumentul din apropierea Parcului Cișmigiu, ridicat în memoria vizitei din 1999

Monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea a fost amplasat la intersecția bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, la inițiativa Nunțiaturii Apostolice în România, în colaborare cu Primăria Municipiului București.

Lucrarea amintește de vizita pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în România în perioada 7–9 mai 1999. A fost prima vizită a unui Suveran Pontif în țara noastră și prima vizită papală într-o țară cu populație majoritar ortodoxă.

Dezvelit la 1 august 2011, monumentul din bronz este opera sculptorului sloven de origine bosniacă Mirsad Begić. În 2026 se împlinesc 27 de ani de la vizita istorică a pontifului polonez în România.

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