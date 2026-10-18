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Mii de pelerini au venit la Sfânta Parascheva după încheierea pelerinajului. Oamenii așteaptă în ploaie

Mii de pelerini au venit la Sfânta Parascheva după încheierea pelerinajului. Oamenii așteaptă în ploaiePelerinaj Iași. Sursă foto: captură video
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Aproximativ 1.600 de persoane așteaptă duminică, 18 octombrie, la Catedrala Mitropolitană din Iași, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Deși pelerinajul oficial s-a încheiat joi seară, credincioșii continuă să vină la catedrală, iar în curtea lăcașului de cult s-a format un nou rând. Jandarmeria Iași a anunțat că agenții rămân în zonă pentru a asigura desfășurarea în siguranță a așteptării.

Mii de pelerini au venit la Sfânta Parascheva după încheierea pelerinajului

Reprezentanții Jandarmeriei Iași au anunțat duminică faptul că numărul persoanelor aflate la rând se menține ridicat, chiar dacă manifestările oficiale s-au încheiat.

Instituția a transmis un mesaj prin care le cere credincioșilor să respecte indicațiile forțelor de ordine și să dea dovadă de răbdare.

”Chiar dacă pelerinajul oficial s-a încheiat, aproximativ 1.600 de pelerini sunt încă la rând pentru a se închina la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Noi rămânem în mijlocul lor, pentru ca aşteptarea să se desfăşoare în siguranţă şi fără incidente. Îi rugăm pe cei aflaţi la rând să dea dovadă de răbdare, să respecte indicaţiile colegilor noştri şi să aibă grijă unii de ceilalţi”, au transmis duminică reprezentanţii Jandarmeriei Iaşi.

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Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost readusă în catedrală

Pelerinajul oficial de la Iași s-a încheiat joi seară, când racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost reintrodusă în Catedrala Mitropolitană.

Cu toate acestea, vizitele credincioșilor au continuat și în zilele următoare.

Duminică, în curtea catedralei s-a format din nou o coloană de persoane care doreau să se închine la sfintele moaște, în ciuda vremii ploioase.

Moaștele Sfintei Parascheva

Moaștele Sfintei Parascheva. Sursă foto: catedralamitropolitanaiasi.mmb.ro

Peste 220.000 de credincioși au participat la pelerinajul de la Iași

În cele opt zile ale pelerinajului oficial, peste 220.000 de persoane au trecut pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva.

Numărul celor aflați la rând a variat de-a lungul manifestărilor, iar în perioadele cele mai aglomerate coloana de credincioși a ajuns să măsoare aproximativ șase kilometri. Timpul maxim de așteptare a fost de 18 ore.

Principalul eveniment religios din cadrul pelerinajului a fost Sfânta Liturghie oficiată miercuri dimineață de Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

La slujbă au participat și zeci de preoți, ceremonia fiind organizată pe podiumul amenajat în apropierea Pietonalului Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Catedralei Mitropolitane. Deși programul oficial s-a încheiat, credincioșii continuă să vină la catedrală, iar jandarmii supraveghează în continuare rândul format în curte.

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