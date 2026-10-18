Peste 50 de angajați și specialiști din domeniul energetic intervin duminică la CET Iași, după explozia urmată de incendiu produsă sâmbătă la un transformator electric. Avaria a lăsat fără apă caldă și căldură peste 22.000 de locuințe din municipiu, iar Primăria Iași a anunțat că sunt căutate soluții pentru repornirea în siguranță a centralei.

Spitalele și școlile racordate la sistemul public de termoficare au prioritate în identificarea unor variante temporare de alimentare.

Municipalitatea a anunțat că specialiștii lucrează la remedierea problemelor apărute după incendiul de la postul electric. Pentru realizarea operațiunilor necesare, Primăria Iași a cerut sprijinul companiei DelGaz Grid, care participă la efectuarea manevrelor tehnice și la găsirea unei soluții pentru alimentarea cu electricitate a centralei.

Autoritățile locale au anunțat că, în urma verificărilor, nu au fost descoperite alte defecțiuni la infrastructura CET I Iași, în afara postului electric afectat de incendiu. Pentru coordonarea lucrărilor a fost constituită o echipă mixtă de criză, formată din specialiști ai centralei și reprezentanți DelGaz Grid.

Aceasta va rămâne permanent la CET I Iași pentru a stabili măsurile tehnice necesare reluării funcționării instalațiilor.

În timp ce lucrările de reparație continuă, autoritățile locale încearcă să identifice soluții temporare pentru instituțiile afectate de întreruperea furnizării energiei termice. Reprezentanții municipalității au luat legătura cu conducerile spitalelor și unităților de învățământ conectate la sistemul centralizat de termoficare.

Discuțiile urmăresc găsirea unor variante prin care aceste instituții să beneficieze de apă caldă și încălzire până la repornirea centralei.

Primăria Iași a anunțat că aceste unități reprezintă o prioritate în gestionarea situației provocate de explozie.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că autoritățile încearcă să găsească soluțiile tehnice care să permită reluarea cât mai rapidă a furnizării energiei termice. Potrivit edilului, echipele ar putea lucra fără întrerupere, inclusiv 24 de ore din 24, dacă evoluția situației va impune acest lucru.

Chirica a mulțumit personalului DelGaz Grid pentru sprijinul acordat prin mobilizarea angajaților și a echipamentelor necesare intervenției. Primarul a apreciat și implicarea salariaților CET I Iași în operațiunile desfășurate după producerea incendiului.

Municipalitatea a anunțat că va transmite noi informații despre situația centralei, pe măsură ce lucrările avansează.

Incidentul s-a produs sâmbătă, 17 octombrie, la un transformator electric din incinta CET Iași, situată pe Calea Chișinăului.

Explozia a fost urmată de un incendiu puternic, care a afectat alimentarea electrică a centralei. Deși pompierii au reușit să stingă flăcările, avaria a provocat întreruperea furnizării apei calde și a căldurii pentru peste 22.000 de apartamente din municipiu.

La sistemul centralizat de termoficare sunt conectate și instituții publice, unități de învățământ și spitale, afectate la rândul lor de întrerupere.

Autoritățile nu au comunicat deocamdată un termen exact pentru repornirea CET I Iași. Reluarea furnizării depinde de finalizarea lucrărilor la postul electric și de efectuarea manevrelor tehnice necesare funcționării în siguranță a centralei.