Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a cerut instalarea unui nou Executiv și l-a acuzat pe Muraru că ignoră problemele economice ale populației. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Chirica a contestat și poziția filialei față de miniștrii PSD, susținând că unii dintre aceștia au făcut parte și din Guvernul Bolojan.

Mihai Chirica a reacționat la hotărârea conducerii PNL Iași printr-o postare pe Facebook intitulată „Decuplați de realitate, hrăniți din sinecuri! În timp ce România se prăbușește, politrucii se joacă de-a politica”.

Primarul a susținut că disputele din interiorul partidului au loc într-un moment în care populația se confruntă cu scumpiri, probleme în sistemul medical și îngrijorări privind plata pensiilor și salariilor.

Edilul a făcut referire la discuțiile purtate cu persoanele venite la Iași pentru sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, afirmând că problemele acestora sunt diferite de subiectele dezbătute de liderii politici.

Primarul Iașului a declarat că a discutat cu numeroși pelerini în ultimele zile și că aceștia i-au vorbit despre dificultățile financiare și despre situația serviciilor publice.

„Sute de mii de pelerini au venit la Iași în aceste zile. Am fost zilnic în mijlocul lor, am ascultat oameni simpli din toate colțurile țării și am văzut disperare pură: scumpiri sufocante, spitale fără bani, teama că nu mai sunt fonduri pentru pensii și salarii, o țară care se împrumută la dobânzi uriașe doar pentru a supraviețui de pe o zi pe alta”, afirmă Mihai Chirica.

Edilul a criticat decizia organizației județene de a respinge Guvernul Niculescu, susținând că aceasta împiedică depășirea blocajului politic.

„În acest timp, ce face conducerea PNL Iași, în frunte cu Alexandru Muraru? Emite comunicate sterile de presă și blochează din nou orice șansă de stabilizare a țării! Textul triumfalist dat publicității de PNL Iași demonstrează un singur lucru: Alexandru Muraru trăiește complet izolat de lumea reală”, susține Chirica.

Mihai Chirica a continuat cu o serie de acuzații personale la adresa deputatului Alexandru Muraru, președintele organizației județene PNL Iași. Primarul a pus sub semnul întrebării experiența profesională a liderului liberal și a susținut că acesta ar fi beneficiat de funcții plătite din bani publici. Afirmațiile reprezintă acuzații formulate de Chirica și nu sunt însoțite, în postarea citată, de documente justificative.

„Deconectat de la problemele românilor, obișnuit încă de la debutul carierei să sară dintr-o funcție călduță în alta și să trăiască exclusiv din sinecuri plătite din bani publici – o adevărată «specialitate» cultivată în familia sa – Muraru își permite luxul să joace politic pe umerii unei țări aflate în criză energetică și economică”, afirmă Mihai Chirica.

Edilul a afirmat că persoanele care nu au lucrat în mediul privat sau nu au avut responsabilități administrative nu cunosc suficient dificultățile cu care se confruntă angajații, administrațiile locale și unitățile medicale.

„Când nu ai muncit o zi în mediul privat, când nu știi ce înseamnă să plătești salarii, să administrezi un oraș sau să faci naveta într-un spital fără medicamente, e foarte ușor să stai la București și să dai lecții despre principii și blocaje, cerând chiar alegeri anticipate!”, continuă primarul Iașului.

O altă critică formulată de primarul municipiului Iași vizează poziția unor liberali față de miniștrii social-democrați propuși pentru noul Executiv. Mihai Chirica a susținut că o parte dintre miniștrii contestați în prezent de PNL Iași au ocupat aceleași funcții și în Guvernul Bolojan, când liberalii participau la guvernare.

„Ipocrizia politrucilor depășește însă orice limită. Aproape aceiași miniștri care sunt atacați vehement astăzi în comunicatele de partid au ocupat exact aceleași portofolii și în Guvernul Bolojan! Atunci, când împărțeau puterea și se aflau la masă, acești oameni erau buni, profesioniști și frecventabili? Iar astăzi, de la o zi la alta, au devenit dintr-o dată indezirabili?”, întreabă Chirica.

Primarul a acuzat conducerea filialei că își schimbă poziția în funcție de interesele politice, fără să țină cont de consecințele prelungirii crizei guvernamentale.

„Această dublă măsură arată că nu principiile sau interesul românilor îi ghidează pe acești politicieni de conjunctură, ci exclusiv calculul cinic pentru propriile scaune și jocul murdar de imagine”, afirmă primarul Iașului.

Mihai Chirica s-a pronunțat și împotriva organizării unor alegeri anticipate, variantă prezentată de conducerea PNL Iași printre posibilele soluții pentru situația politică actuală. Edilul consideră că prioritatea trebuie să fie învestirea unui Guvern care să poată lua decizii în privința problemelor economice și bugetare.

„Oamenii s-au săturat de circ. Românii nu mai au răbdare pentru războaie politice de palat, orgolii și declarații sforăitoare. Pelerinii de la Iași și cetățenii acestei țări vor un Guvern funcțional ACUM, care să oprească haosul economic, nu filosofii despre cum să mai amânăm investirea unei echipe guvernamentale”, transmite edilul.

În opinia sa, refuzul de a susține instalarea noului Executiv și invocarea alegerilor anticipate ar prelungi perioada de incertitudine.

„Să refuzi deblocarea țării și să ameninți cu alegeri anticipate în plină criză arată o lipsă totală de responsabilitate. Ce le oferim românilor la iarnă? Comunicatele lui Muraru în loc de căldură și stabilitate bugetară?”, întreabă Mihai Chirica.

Primarul a cerut politicienilor să discute direct cu cetățenii și să țină cont de dificultățile semnalate de aceștia.

„Politicienii care se ascund în spatele birourilor și al reclamelor de partid ar trebui să coboare în stradă. Să meargă prin piețe, prin spitale și prin cartiere, să vadă ce cred oamenii despre blocajele lor!”, adaugă acesta.

În finalul mesajului său, primarul Iașului a susținut că întreaga clasă politică riscă să piardă încrederea populației dacă actualele dispute continuă. Chirica a criticat interesele de partid și a cerut renunțarea la conflictele care împiedică formarea noului Guvern.

„Avertizez încă o dată întreaga clasă politică: dacă veți continua să puneți calculele de partid și sinecurile de familie mai presus de stabilitatea României, valul de furie și nemulțumire care clocotește în populație vă va mătura pe toți!”, afirmă Chirica.

Edilul și-a încheiat intervenția cu un apel pentru votarea Executivului și pentru găsirea unor soluții la problemele economice.

„Treceți la muncă, votați un Guvern și lăsați ieftinelile politice! Iașul și România au nevoie de soluții de urgență, nu de lecții de la politicieni care n-au lucrat o zi în viața lor!”, încheie Mihai Chirica.

Reacția lui Mihai Chirica a venit după ședința Biroului Politic Județean al PNL Iași de sâmbătă, 17 octombrie. Conducerea organizației, în frunte cu deputatul Alexandru Muraru, a decis în unanimitate să respingă învestirea Guvernului Luca Niculescu.

Liberalii ieșeni au acuzat PSD că este responsabil pentru actualul blocaj politic și că încearcă să revină la conducerea Executivului prin intermediul unui premier care nu aparține unui partid. Filiala a criticat și posibilitatea unui acord de susținere între PNL și Luca Niculescu, considerând că acesta ar echivala cu oferirea unui „cec în alb” social-democraților.

„Decizia PNL Iași este una unanimă, fermă și fără echivoc: nu susținem învestirea unui guvern dependent de PSD. Nu putem accepta ca partidul care a contribuit decisiv la actuala criză politică să se prezinte astăzi drept salvatorul României”, a transmis Alexandru Muraru.

Președintele organizației a cerut ca PNL să continue direcția reformistă asociată lui Ilie Bolojan și să nu ajungă „o anexă parlamentară a PSD”. PNL Iași a indicat două variante pentru ieșirea din impasul politic: formarea unei noi majorități parlamentare reformiste sau organizarea de alegeri anticipate, dacă prima soluție nu poate fi pusă în aplicare.