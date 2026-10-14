În aceste zile, credincioșii din întreaga țară și din străinătate s-au putut închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Iași, unde mii de oameni au venit să se roage și să ceară ocrotire pentru ei și familiile lor. Pelerinajul dedicat hramului din 14 octombrie se apropie de final, iar joi dimineață, moaștele vor fi așezate din nou în Catedrala Mitropolitană, unde vor rămâne în continuare accesibile credincioșilor.

Peste 150.000 de persoane au trecut deja pe la racla cu sfintele moaște, în timp ce alte câteva mii așteaptă să ajungă la Mitropolie. Pentru cei care nu au reușit încă să se închine, ziua de miercuri reprezintă una dintre ultimele ocazii de a participa la pelerinaj înainte de încheierea manifestărilor religioase.

Momentul central al hramului este Sfânta Liturghie, oficiată miercuri, între orele 9:00 și 12:30, în apropierea Catedralei Mitropolitane din Iași. Slujba este condusă de Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe podiumul amenajat în zona Pietonalului Ștefan cel Mare și Sfânt.

Programul religios a început dimineața, în interiorul catedralei, cu Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare.

Manifestările continuă și după încheierea Sfintei Liturghii. Între orele 16:00 și 16:30 este programat Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar seara, de la ora 19:00 până la ora 23:00, credincioșii pot participa la slujba de priveghere dedicată Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, care cuprinde Vecernia, Litia și Utrenia.

Numărul mare de credincioși veniți în pelerinaj la Iași a dus la formarea unor cozi impresionante. În anumite momente, între 15.000 și 16.000 de pelerini s-au aflat la rând, iar timpul de așteptare a ajuns în weekend la 15–16 ore.

Vremea le-ar putea îngreuna așteptarea celor care vor să ajungă la raclă. După zilele însorite, cu temperaturi de aproximativ 24 de grade Celsius, meteorologii anunță maxime de 14–15 grade și valori nocturne de aproximativ 10 grade, precum și precipitații.

În zona pelerinajului sunt prezente echipaje de prim ajutor, iar peste 1.500 de voluntari distribuie gratuit pachete cu mâncare, apă și ceai cald, pregătite de organizații și restaurante.

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut la începutul secolului al XI-lea, în Epivat, o localitate aflată astăzi pe teritoriul Turciei, pe țărmul Mării Marmara. Provenea dintr-o familie creștină înstărită și evlavioasă, însă încă din copilărie a ales să îi ajute pe cei aflați în nevoie.

Potrivit tradiției religioase, la vârsta de zece ani, în timp ce participa la o slujbă în Biserica „Maica Domnului”, a auzit cuvintele: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”.

Mesajul a impresionat-o profund, iar tânăra a început să ofere oamenilor săraci hainele sale scumpe. Părinții s-au opus acestor gesturi, însă Parascheva a ales să renunțe la avere și la privilegiile familiei pentru a-și urma credința.

A plecat la Constantinopol, unde s-a rugat și a meditat la învățăturile creștine. Ulterior, s-a mutat la Calcedon și apoi la Heracleea Pontului, unde a dus o viață austeră, dedicată rugăciunii.

Tradiția spune că, în timpul rugăciunilor, Sfânta Fecioară Maria i s-a arătat în vedenie și a îndemnat-o să meargă la Ierusalim. După o perioadă petrecută în acest oraș, Parascheva s-a retras într-o mănăstire din pustiul Iordanului.

Spre sfârșitul vieții, s-a întors în apropierea Constantinopolului și s-a stabilit în localitatea Katikratia. Acolo, în Biserica „Sfinții Apostoli”, și-a petrecut ultimii doi ani de viață.

Potrivit unei relatări din tradiția ortodoxă, la mai mulți ani după moartea sa, un bătrân a fost înmormântat în apropierea locului în care fusese îngropată Parascheva. Un călugăr din zonă ar fi avut un vis în care sfânta i-a cerut să îi fie îndepărtat trupul acelui om.

În relatarea tradițională, Parascheva i-ar fi spus: „îndepărteze de lângă mine acel cadavru urât mirositor. Eu sunt lumină și soare și nu pot suporta să am lângă mine întunericul și duhoarea”.

Călugărul și câțiva localnici au început să sape în locul indicat în vis. Potrivit tradiției, aceștia au descoperit trupul sfintei neputrezit și înconjurat de o mireasmă plăcută. Rămășițele au fost așezate apoi în Biserica „Sfinții Apostoli”, unde Parascheva își petrecuse ultimii ani de viață.

De-a lungul timpului, moaștele Sfintei Parascheva au fost mutate în mai multe centre religioase din Balcani. Mai întâi au ajuns la Târnovo, în Bulgaria, apoi la Belgrad, în Serbia, și ulterior la Constantinopol.

Drumul lor s-a încheiat în Moldova în anul 1641, când domnitorul Vasile Lupu le-a primit în dar din partea Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului. Transferul a reprezentat o recunoaștere a sprijinului acordat de domnitor instituției religioase.

Din acel moment, moaștele au rămas la Iași și au devenit unul dintre cele mai importante simboluri ale vieții religioase din Moldova. Sfânta Parascheva este considerată ocrotitoarea Iașiului și a întregii regiuni, iar ziua sa de prăznuire, 14 octombrie, aduce anual sute de mii de pelerini în oraș.

Numele Sfintei Parascheva este asociat în tradiția ortodoxă răsăriteană cu trei sfinte distincte.

Prima este Sfânta Parascheva de la Roma, care ar fi trăit în secolul al II-lea și este prăznuită pe 8 august. A doua este Sfânta Parascheva din Iconia, care ar fi trăit în secolul al III-lea, în timpul împăratului Dioclețian, și este sărbătorită pe 27 octombrie.

Cea ale cărei moaște se află la Iași este cunoscută și sub numele de Sfânta Parascheva de la Târnovo, Sfânta Parascheva cea Nouă sau Sfânta Parascheva a Balcanilor. Ea a trăit în jurul anului 1000 și este cea mai cunoscută dintre cele trei în rândul credincioșilor ortodocși din România.

După zilele în care mii de oameni au așteptat ore întregi pentru a se închina la raclă, pelerinajul se apropie de final. Joi dimineață, când numărul credincioșilor va scădea, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi așezate din nou în interiorul Catedralei Mitropolitane din Iași.

Credincioșii vor putea merge în continuare să se roage la raclă și după încheierea manifestărilor dedicate hramului. Astfel, moaștele vor rămâne la Iași, unde se află din anul 1641, continuând să atragă pelerini din România și din numeroase alte țări.