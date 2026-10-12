Zeci de mii de credincioși ajung în aceste zile la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Unii merg să se roage pentru sănătate și vindecare, alții cer liniște sufletească, ajutor în momentele dificile sau binecuvântare pentru familiile lor. De-a lungul timpului, mulți credincioși au povestit întâmplări pe care le consideră minuni și pe care le leagă de rugăciunile adresate Sfintei Parascheva. Printre acestea se numără povestea unei femei care se temea că își va pierde uterul și ovarele la naștere, a unui bunic care s-a luptat cu o formă gravă de COVID-19 și a unui copil de 7 ani care, potrivit mamei sale, ar fi început să vorbească după ce a ajuns la racla Sfintei.

O parte dintre aceste povești au fost făcute publice de părintele Alexandru Lungu, de la Parohia Așezământul de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei” din Fălticeni.

Una dintre mărturiile prezentate de preot aparține unei femei care a trecut prin momente dificile în timpul celei de-a doua sarcini. Potrivit relatării sale, medicii o avertizaseră asupra riscului unei hemoragii grave la naștere și luaseră în calcul îndepărtarea uterului și a ovarelor în timpul operației de cezariană.

Femeia spune că s-a temut pentru propria viață, însă principala sa preocupare era să aducă pe lume copilul și să se întoarcă acasă, unde o aștepta celălalt copil al familiei.

Înaintea unui control medical, aceasta a mers la Iași, unde s-a rugat la moaștele Sfintei Parascheva să o ajute să ducă sarcina la bun sfârșit și să treacă cu bine peste naștere.

Potrivit mărturiei sale, la următoarea consultație, medicul i-ar fi dat o veste neașteptată, după ce problemele care ridicaseră îngrijorări nu ar mai fi fost identificate.

„Doamnă, rămâneți și cu uter și cu ovare la naștere, nu mai este nici urmă de problemă”, susține femeia că i-ar fi spus medicul.

Impresionată de cele auzite, aceasta povestește că a început să se roage și să îi mulțumească Sfintei Parascheva. Experiența a rămas pentru ea una dintre cele mai importante întâmplări din viață.

O altă poveste relatată de părintele Alexandru Lungu este cea a unei familii care a trecut printr-o perioadă extrem de grea în timpul pandemiei. O femeie i-a povestit preotului că bunicul său s-a îmbolnăvit de COVID-19 și a ajuns într-o stare atât de gravă, încât, după 21 de zile de spitalizare, familia ar fi fost sfătuită să îl ducă acasă.

Bărbatul avea nevoie de oxigen, slăbise foarte mult și suferea din cauza complicațiilor bolii. Rudele au cumpărat aparate pentru administrarea oxigenului și au încercat să îi ofere îngrijirea necesară la domiciliu.

În acea perioadă, familia se ruga pentru însănătoșirea lui, fără să știe dacă va mai reuși să își revină. Nepoata spune că, în noaptea sărbătorii Sfintei Parascheva, bunicul s-a trezit și a făcut o afirmație pe care cei din jur au înțeles-o abia mai târziu.

„Aerul ăsta vine de la Iași, de la prietena mea”, ar fi spus bărbatul, potrivit relatării nepoatei sale.

Inițial, familia a crezut că acesta delirează și a încercat să îi explice că oxigenul provenea de la aparatul folosit acasă. Bărbatul a continuat însă să vorbească despre o prietenă de la Iași.

Femeia spune că, în dimineața următoare, starea bunicului părea să se îmbunătățească, iar în săptămânile care au urmat acesta a făcut progrese. Pentru familie, momentul din noaptea sărbătorii a rămas o experiență cu o puternică semnificație spirituală.

În aceeași mărturie este relatată și experiența unei alte familii, a cărei poveste ar fi avut loc tot în timpul pandemiei. O femeie internată la Terapie Intensivă, din cauza COVID-19, ar fi trecut printr-o noapte critică, în care a suferit mai multe crize respiratorii.

Potrivit relatării, fiica pacientei a fost informată dimineața că mama sa fusese în pericol și a primit permisiunea de a vorbi cu ea pentru scurt timp.

Atunci, femeia internată i-ar fi povestit fiicei un vis în care se afla în fața unei prăpastii și simțea că, dacă ar fi sărit, suferința ei s-ar fi încheiat. De fiecare dată când încerca să se apropie de margine, cineva o oprea.

Când s-a întors să vadă cine o împiedica să sară, femeia ar fi văzut o fecioară frumoasă, care i-ar fi transmis că nu îi venise încă timpul.

Cei care au făcut cunoscută povestea au interpretat apariția din vis ca fiind Sfânta Cuvioasă Parascheva. Pentru ei, întâmplarea a devenit o mărturie despre puterea rugăciunii în momentele de cumpănă.

O altă poveste care a atras atenția credincioșilor datează din 2023 și are în centru o familie din Constanța. Potrivit relatării mamei, aceasta a mers la Iași împreună cu soțul și fiul lor, în vârstă de 7 ani, care nu rostise până atunci cuvinte precum „mama”, „tata” sau „apa”.

Femeia spune că familia apelase la numeroși specialiști și cheltuise mii de euro în încercarea de a găsi o soluție pentru dificultățile copilului. În timpul pelerinajului, părinții au petrecut mai multe ore în apropierea raclei Sfintei Parascheva.

Mama băiatului a povestit că a atins veșmântul Sfintei și apoi a apropiat fruntea copilului de acesta. După ce au plecat de la raclă, băiatul ar fi adormit, iar în drum spre casă s-ar fi trezit rostind o propoziție care a impresionat-o profund pe mama sa.

„Sfânta Parascheva, îți mulțumesc!”, ar fi spus copilul, potrivit femeii.

Aceasta a mărturisit că nu se așteptase la o asemenea întâmplare și că experiența trăită la Iași a determinat-o să își împărtășească povestea cu alți credincioși.

„Până joi nu a spus niciodată mama, tata, apa. L-am dus la zeci de specialiști, am cheltuit mii de euro, fără nici un folos. Am fost de câteva ori pe la biserică, dar trebuie să recunosc, superficial, fără așteptări.”, a scris femeia în mesajul respectiv.