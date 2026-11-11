Povestea volebalistului Alexandru Urian, căpitanul de la Explorări Baia Mare: lider pe parchet, dansator la nunți și temerar pe creste

În cazul volebalistului Alexandru Urian, căpitanul și liberoul prim-divizionarei Explorări Baia Mare, viața depășește cu mult conturul liniei de nouă metri. În sportul de performanță, rutina zilnică se împarte de cele mai multe ori strict între sala de forță, cantonamente și meciuri oficiale, Alexandru Urian își dorește mai mult.

Sportiv de la vârsta de 8 ani, Alex este prototipul jucătorului care trăiește fiecare minge la intensitate maximă. Atât de intens, încât la capătul unei victorii mari își încheie adesea declarațiile răgușit: „Dacă este un meci reușit, atunci este și răgușeală”.

În acest sezon, rolul de lider pe parchet vine la pachet cu o încărcătură emoțională deosebită: împarte terenul cu fratele său mai mic, Claudiu, care evoluează pe postul de ridicător. Pentru familia Urian, fiecare etapă din campionat a devenit o sărbătoare dublă în tribune. Însă dincolo de plonjoanele spectaculoase și paradele defensive din Divizia A1, povestea lui Alexandru se conturează spectaculos în afara sălii.

Acolo unde alți sportivi aleg consolele de jocuri sau odihna pasivă, căpitanul maramureșenilor își ia rucsacul în spate și urcă pe munte. Drumețiile montane reprezintă supapa lui de refulare și metoda optimă prin care își recalibrează mintea după duelurile din campionat:

„Este modul în care eu mă relaxez și modul în care pot să-mi liniștesc mintea. Vreau să ajung la Base Camp din Everest. Nu vreau să visez la vârful cel mare, pentru că este foarte greu, dar mă gândesc undeva la ceea ce e posibil. Dacă nu, orice vârf pentru mine este foarte OK.”

Până acum, cel mai înalt pisc atins este Vârful Țibleș (1.840 m), programul încărcat de meciuri și studiile universitare amânându-i marile expediții. Dar abilitățile de supraviețuire în natură sunt deja probate. Sportivul mărturisește cu umor și mândrie că este oricând gata pentru un concurs de survival: „Pot să vă spun că pot să fac orice cu un topor și cu o macetă. Mi-ar plăcea să am cabana mea și să mă relaxez acolo oricând vreau”.

Nu au lipsit nici întâlnirile de gradul zero. Într-una dintre drumeții a dat nas în nas cu ursul, moment rezolvat prin diplomație reciprocă: „Am fugit amândoi unul de altul”. În altă tabără la cort, o vulpe oportunistă le-a vizitat proviziile, ignorând carnea pentru a le fura ouăle.

Dacă pe creste își caută liniștea solitară, în societate Alexandru Urian devine instantaneu sufletul petrecerii. Pasiunea pentru dans o are, la propriu, în ADN: părinții săi s-au cunoscut într-un ansamblu folcloric.

Dansul ca a doua natură: Întrebat când a făcut primii pași de dans, Alex glumește: „Cred că de micuț, direct din burtă de la mama”. Paradoxal, mărturisește că pe ringul de dans are mai puține emoții decât în meciurile decisive de volei.

Păstrător de tradiții: Păstrează cu sfințenie o colecție impresionantă de costume populare tradiționale moștenite de la bunicul său, pe care le îmbracă cu mândrie la sărbători.

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Privind în urmă, drumul lui Alexandru ar fi putut arăta complet diferit. În copilărie desena cu pasiune și cocheta cu ideea unei cariere artistice sau pe marile scene de dans.

O altă chemare puternică a fost medicina veterinară, născută din dragostea profundă pentru animale. A renunțat din cauza empatiei excesive: „Mi-e prea milă de ele și nu mi-aș fi permis sufletește să le văd suferind așa cum cere meseria”.

Alegerea a rămas voleiul, sportul în care s-a afirmat ca unul dintre cei mai devotați liberi din campionatul intern. Până când va ajunge să privească spectaculoasa creastă a Everestului din tabăra de bază din Nepal, Alexandru Urian continuă să conducă Explorări Baia Mare spre victorii, convins că adevărata forță a unui sportiv stă în pasiunile care îi țin sufletul viu.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro