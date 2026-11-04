Feerie de iarnă sub cupolă: Circul Metropolitan București deschide sezonul sărbătorilor cu megaproducția „Winter Wonderland”

Finalul lunii noiembrie transformă Capitala în epicentrul magiei de iarnă. Circul Metropolitan București își redeschide porțile pentru o experiență artistică de excepție dedicată întregii familii: „Winter Wonderland”, o superproducție multisenzorială ce promite să redefinească spectacolul de divertisment de mare anvergură. Marile reprezentații de gală și premiera oficială sunt programate pe 27, 28 și 29 noiembrie 2026, deschizând oficial calendarul marilor evenimente culturale dedicate sărbătorilor de iarnă.

Noua montare reprezintă un veritabil tur de forță artistic și tehnic. Peste 80 de artiști de elită vor evolua concomitent sub legendara cupolă a arenei bucureștene, îmbinând acrobația la mare înălțime, dansul contemporan, umorul de calitate și interpretările muzicale 100% live.

Conceptul vizual al spectacolului este gândit ca o imersiune directă în nostalgia și candoarea primelor ninsori. Regia spectacolului poartă semnătura apreciatului regizor Adrian Tapciuc, în timp ce dinamica și plastica mișcării scenice sunt concepute de coregrafii Bogdan Boantă și Andra Cocuța Gheorghe.

Impactul vizual și emoțional este sintetizat sugestiv de directorul Circului Metropolitan București, George Costin:

„Închideți ochii și imaginați-vă un glob de zăpadă. Pășiți în el. Bine ați venit. Luați loc de jur împrejur și priviți cum ninge. Doar că în loc de fulgi de zăpadă avem artiști de circ. În loc de bulgări avem jonglerie. În loc de oameni de zăpadă avem clovni. Avem un viscol de dansatori și fiori de emoții. Muzica e live pentru dumneavoastră și o să vă încălzească. Iarna aceasta desenăm anotimpul copilăriei cu trupul artiștilor. Săniile zboară, fulgii cântă, vântul dansează. Totul este posibil. Sunteți la Circ!”

Fiecare tablou din „Winter Wonderland” explorează contrastele anotimpului alb: de la energia explozivă a jocurilor în zăpadă, până la căldura și siguranța căminului festiv, totul fiind potențat de costume spectaculoase și o scenografie adaptată celor mai noi standarde internaționale.

Într-o epocă dominată de ecrane și efecte generate pe calculator, „Winter Wonderland” readuce în prim-plan arta pură a performanței nemijlocite, unde tensiunea și admirația se nasc direct sub privirile spectatorilor.

„Îmi place la circ că totul se întâmplă live, în fața publicului, iar fiecare risc și fiecare reușită se trăiesc pe loc, odată cu artiștii. În Winter Wonderland am vrut să construiesc un spectacol grandios și complex, în care acrobația și periculozitatea se întâlnesc cu muzica live, dansul, umorul, imaginea, tehnologia și inocența copiilor, iar publicul descoperă permanent ceva care să-l surprindă, să-l emoționeze sau să-i trezească amintiri frumoase. În echipa Circului Metropolitan București am găsit artiști cu forță, disciplină și poftă de joc, capabili să transforme toate aceste ingrediente într-un show pentru întreaga familie. Sunt foarte bucuros de rezultat: Winter Wonderland este spectacolul must-see al acestei ierni!” — Adrian Tapciuc, regizor

Unul dintre atuurile majore ale spectacolului este componenta auditivă. Orchestrația și direcția muzicală sunt asigurate de Alexandru-Nicolae Mișu, care a creat o partitură vibrantă interpretată pe viu de un ansamblu complet de instrumentiști consacrați: chitară, chitară bas, pian, percuție, saxofon, trompetă și trombon.

Punctul culminant al show-ului îl constituie prezența invitatei speciale Alexandra Căpitănescu, cap de afiș al producției, a cărei forță vocală a cucerit deja publicul larg pe marile scene muzicale:

„Dacă m-ar fi întrebat cineva anul trecut pe vremea asta unde mă văd peste douăsprezece luni, cu siguranță că nici cel mai optimist răspuns al meu nu ar fi reușit să se ridice la nivelul realității. Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi se întâmplă și sunt foarte fericită să fac parte din Winter Wonderland, la Circul Metropolitan București. Chiar le spuneam colegilor mei, la un moment dat, pe drum între două concerte: mi-ar plăcea foarte mult să cânt în timp ce fac niște acrobații pe scenă. Ei bine, ai grijă ce-ți dorești…” — Alexandra Căpitănescu

Producția „Winter Wonderland” marchează apogeul unui an remarcabil pentru instituția bucureșteană. Circul Metropolitan București a primit recent prestigioasa recunoaștere internațională „Big Top Label”, un certificat european de excelență acordat exclusiv teatrelor de circ care ating cele mai exigente criterii de calitate artistică, măiestrie, etică și siguranță în arta spectacolului.

Pentru publicul din București și din întreaga țară care își dorește o alternativă autentică la distracția comercială din mall-uri, spectacolul reprezintă destinația ideală pentru weekendurile de dinaintea sărbătorilor.