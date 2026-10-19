Elena Udrea critică actuala direcție a Partidului Național Liberal și susține că formațiunea riscă să-și piardă identitatea doctrinară sub conducerea lui Ilie Bolojan și a apropiaților acestuia. Într-o postare pe Facebook, Udrea vorbește despre ceea ce numește „a doua vânzare a PDL-ului” și susține că lipsa unei alternative de centru-dreapta ar putea împinge alegătorii către formațiuni extremiste.

Fosta ministră susține că prima etapă a acestui proces a avut loc în 2014, când Partidul Democrat Liberal a fuzionat cu PNL. Udrea afirmă că fuziunea ar fi reprezentat, în realitate, absorbția PDL de către liberali și leagă decizia de susținerea candidaturii lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din acel an.

În sprijinul acuzațiilor sale, ea face referire la declarații atribuite lui Sebastian Ghiță despre presupusa implicare a fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea în deciziile politice din acea perioadă. Aceste afirmații sunt prezentate de Udrea în interpretarea sa asupra evenimentelor.

„PDL a dispărut, foștii lideri pdl-iști acceptând să treacă în umbra liberalilor, pentru câteva posturi călduțe!”, afirmă Elena Udrea în postare.

Udrea consideră că actuala conducere a PNL ar continua transformarea partidului, de această dată afectând atât foștii membri ai PDL, cât și liberalii care se opun schimbării direcției politice. Ea acuză echipa lui Ilie Bolojan că ar urmări apropierea formațiunii de USR și de o orientare pe care o descrie drept progresistă.

Fosta ministră nu prezintă însă, în postare, dovezi concrete care să confirme acuzațiile privind presupusele obiective ale conducerii liberale.

În mesajul său, Elena Udrea susține că România are nevoie de o formațiune de centru-dreapta care să combine conservatorismul liberal, creștin-democrația, patriotismul economic și ceea ce numește „suveranism democratic”.

Ea pledează pentru un partid care să susțină interesele României în cadrul Uniunii Europene, fără a promova izolarea țării.

„Un partid care să militeze pentru o Românie puternică în Europa, nu una izolată de Europa!”, scrie Udrea.

În opinia sa, absența unei asemenea alternative politice ar favoriza creșterea formațiunilor extremiste. Totodată, ea consideră că opoziția din interiorul PNL față de direcția actualei conduceri arată că există liberali preocupați de riscul pierderii identității partidului și, implicit, a electoratului tradițional.

Postarea reprezintă poziția politică a Elenei Udrea, iar acuzațiile formulate de aceasta nu constituie, prin ele însele, fapte confirmate independent.