429 de localități ar putea fi comasate. Reforma ar începe voluntar

Alexandru Stoica, propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării, a anunțat că reforma administrativă ar putea începe cu 429 de localități din România care au cel mult 1.500 de locuitori.

Comasarea ar urma să fie voluntară și să se realizeze prin referendum, potrivit declarațiilor făcute după audierea sa în Parlament, unde a primit aviz favorabil.

Pe lângă reorganizarea administrațiilor locale, printre prioritățile anunțate de Stoica se numără plata facturilor pentru investițiile publice finanțate prin programele naționale și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și pregătirea bugetului pentru anul 2027. Măsurile vizează administrațiile locale care se confruntă cu dificultăți financiare și continuarea proiectelor de infrastructură.

Prima etapă a reformei administrative ar urma să vizeze 429 de localități cu o populație de cel mult 1.500 de locuitori. Potrivit lui Alexandru Stoica, ideea a venit inclusiv din partea unor primari care au semnalat problemele cu care se confruntă comunitățile mici.

„Vreau să începem această reformă administrativă pentru că vreau să începem cu cei mici, cu cei de la 0 la 1.500 de locuitori. De aici mi-au venit și primarii din zona aceasta, sub 1.500 de locuitori, cu propunerea”, a declarat acesta după audierile parlamentare.

Varianta prezentată presupune comasarea voluntară a localităților, în urma consultării populației prin referendum. Prin urmare, propunerea anunțată nu înseamnă că toate cele 429 de localități vor fi comasate automat, ci că reorganizarea ar urma să depindă de deciziile luate în comunitățile vizate.

Alexandru Stoica a explicat că unele primării întâmpină dificultăți în susținerea cheltuielilor și în asigurarea resurselor necesare pentru investiții. În opinia sa, problemele financiare pot afecta capacitatea administrațiilor locale de a continua proiecte importante pentru locuitori.

Printre domeniile menționate se numără alimentarea cu apă, canalizarea și modernizarea drumurilor. Fără resurse financiare suficiente, unele comunități riscă să întâmpine dificultăți în implementarea sau continuarea proiectelor de infrastructură.

Stoica a susținut că reorganizarea voluntară ar putea reprezenta o soluție mai rapidă decât o reformă administrativă de amploare, care ar necesita modificări constituționale.

În ceea ce privește angajații primăriilor care ar putea fi afectați de reorganizare, acesta a precizat că vor fi analizate soluții împreună cu Ministerul Muncii. Deocamdată, declarațiile prezentate nu stabilesc un calendar concret al comasărilor și nici măsuri definitive privind personalul administrațiilor vizate.

O altă prioritate anunțată de Alexandru Stoica privește facturile aferente lucrărilor realizate prin programele de investiții ale statului, inclusiv PNRR și programul Anghel Saligny.

Potrivit acestuia, platforma Ministerului Dezvoltării destinată încărcării facturilor a fost închisă la 11 septembrie, iar numeroase firme românești nu au reușit să transmită documentele aferente lucrărilor executate.

„Noi, la ora actuală, nu știm și nu avem un inventar despre ceea ce s-a lucrat la momentul actual”, a afirmat Stoica.

Lipsa unei evidențe complete a lucrărilor și a facturilor reprezintă o problemă pentru evaluarea obligațiilor de plată și pentru planificarea finanțărilor necesare. Inventarierea situației ar putea ajuta ministerul să stabilească mai clar ce lucrări au fost realizate și ce documente trebuie analizate.

Pentru autoritățile locale și firmele implicate în proiecte, clarificarea facturilor este importantă pentru continuarea investițiilor și pentru gestionarea obligațiilor financiare.

Pregătirea bugetului pentru anul 2027 se află, de asemenea, pe lista priorităților prezentate de Alexandru Stoica. Planificarea fondurilor ar trebui să țină cont de proiectele aflate în desfășurare și de nevoile de finanțare ale administrațiilor locale.

Printre investițiile menționate se numără și cele pentru consolidarea seismică a clădirilor, un domeniu care necesită alocări bugetare și continuitate în implementarea proiectelor.

Avizul favorabil primit în Parlament a fost acordat cu 27 de voturi pentru, 15 împotrivă și nicio abținere. Acesta reprezintă rezultatul audierii parlamentare, nu confirmarea în sine a numirii în funcția de ministru.

Reforma administrativă propusă de Alexandru Stoica ar urma să înceapă cu localitățile mici, iar comasarea ar fi condiționată de acordul comunităților, exprimat prin referendum. Rămân de clarificat calendarul aplicării, procedurile concrete și soluțiile pentru angajații administrațiilor reorganizate.

În paralel, ministerul ar trebui să clarifice situația facturilor pentru investițiile publice și să pregătească bugetul pentru 2027. Efectele acestor măsuri vor depinde de deciziile oficiale și de modul în care vor fi puse în aplicare.