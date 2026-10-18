Premierul interimar Ilie Bolojan va prezenta luni, într-o conferință de presă, bilanțul activității Guvernului de la preluarea mandatului, de anul trecut până în prezent. El a criticat proiectele de investiții începute fără finanțare asigurată și a dat exemplul contractelor de la Ministerul Transporturilor, care depășesc 19 miliarde de lei, în condițiile în care alocarea prin PNRR a fost de aproximativ 5 miliarde de lei.

Întrebat despre solicitarea PSD de a analiza activitatea Guvernului Bolojan înainte de formarea noului executiv, premierul interimar a declarat că va face publice datele privind activitatea guvernamentală. El a susținut că promisiunile care nu pot fi onorate riscă să fie urmate de explicații despre „moștenirea dezastruoasă”.

„Mâine va fi o conferință de presă în care voi face o dare de seamă asupra activității guvernamentale pe care am exercitat-o de anul trecut până acum și vom face publice aceste date. Un lucru este cât se poate de clar: când generezi promisiuni care nu pot fi onorate, în loc să fii responsabil să nu faci asta, foarte probabil miniștrii PSD vor veni cu retorica moștenirii dezastruoase, ca să explice de ce nu pot să onoreze așteptările pe care le-au creat”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a indicat gestionarea investițiilor publice drept una dintre problemele majore ale administrației. Potrivit acestuia, unele lucrări au fost contractate și începute fără ca finanțarea necesară să fie asigurată.

„Când ai niște alocări bugetare în care trebuie să te încadrezi, vă rog să vă gândiți, de exemplu, în condițiile în care la Ministerul Transporturilor ai avut aproximativ 5 miliarde alocare pe fonduri europene prin PNRR și ai semnat contracte care se duc la peste 19 miliarde și le-ai început, pe toate acele contracte, înseamnă că ai acționat într-o manieră în care știi că nu-ți ajung banii”, a afirmat Bolojan.

El a spus că, în perioada mandatului său, a urmărit menținerea unui nivel cât mai ridicat al investițiilor, dar și limitarea începerii unor lucrări pentru care nu există finanțare.

Bolojan a dat ca exemple proiecte ale Companiei Naționale de Investiții (CNI) și ale Ministerului Transporturilor începute cu ani în urmă și încă nefinalizate. El a enumerat printre cauzele întârzierilor lipsa finanțării, problemele constructorilor și contestațiile.

„Șantiere care nu evoluează, sau pentru că nu au finanțare sau pentru că constructorii nu sunt capabili, sau pentru că au apărut tot felul de contestații, dar una peste alta, asta înseamnă lucrări care se degradează, lucrări care își cresc costurile, pentru că fiecare an înseamnă posibilități de indexare și așa mai departe, pierderi pentru bugetul de stat, pentru că sunt lucrări la prețuri mai mari, pierderi pentru autoritățile locale, pentru că și ele trebuie să cofinanțeze, și percepția cetățenilor de bătaie de joc vizavi de ritmul lucrărilor publice”, a declarat premierul interimar.

Potrivit acestuia, prioritate trebuie să aibă proiectele strategice și investițiile mari, iar în cursul acestui an Guvernul s-a concentrat în special asupra proiectelor finanțate prin PNRR.

Bolojan a menționat Autostrada Moldovei printre proiectele cărora li s-a acordat prioritate și a afirmat că aceasta va fi operațională până la Pașcani cel mai târziu în primăvara anului viitor.

Premierul interimar a susținut că lucrările trebuie planificate în funcție de posibilitățile financiare reale, nu pe baza presupunerii că vor fi găsite ulterior fonduri suplimentare.

„Faptul că în anumite zone s-a lucrat bazându-se că vor fi bani, asta este un calcul pe care l-au făcut atât ministerele respective, eronat poate, sau constructorii respectivi, și aici e o problemă de a face lucrări doar în limita posibilităților financiare pe care le ai”, a afirmat acesta.

Întrebat despre situația plăților restante, Bolojan a declarat că acestea există, dar a susținut că pot fi acoperite prin rectificările bugetare care urmează să fie făcute.

„Există restanțe de plată, dar prin rectificările bugetare care se vor face, fluxul acesta de plăți poate fi acoperit. Dar, v-am spus, când generezi lucrări care n-au acoperire, înseamnă o iresponsabilitate, pentru că vei crea niște probleme”, a mai declarat premierul interimar.