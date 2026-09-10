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Ce riști dacă scoți prea devreme cauciucurile de vară și le pui pe cele de iarnă

Ce riști dacă scoți prea devreme cauciucurile de vară și le pui pe cele de iarnăCauciucuri / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Odată cu primele dimineți mai răcoroase de toamnă, mulți șoferi se grăbesc să renunțe la cauciucurile de vară și să monteze setul de iarnă. Deși intenția este de a fi pregătiți, trecerea prea devreme poate aduce mai multe dezavantaje decât beneficii.

Uzura accelerată a anvelopelor de iarnă

Anvelopele de iarnă sunt fabricate dintr-un amestec de cauciuc mai moale, conceput să rămână elastic la temperaturi scăzute. Pe asfalt cald, acest cauciuc se tocește mult mai rapid.

Dacă temperaturile se mențin peste 10–15°C, într-un interval relativ scurt poți pierde o parte importantă din durata de viață a unui set nou. Practic, „mănânci” kilometri din anvelopele de iarnă pe o perioadă pentru care nu au fost proiectate.

Cauciucurile de iarnă au aderență și siguranță reduse pe vreme caldă

Pe carosabil uscat și cald, anvelopele de iarnă nu oferă performanțele celor de vară. Distanța de frânare crește, stabilitatea în viraje scade, iar la viteze mai mari apare o senzație de plutire. În situații de urgență, diferența de aderență poate deveni relevantă. Anvelopele de vară rămân superioare atâta timp cât asfaltul este cald și uscat.

Consum mai mare de combustibil

Datorită compoziției mai moi și a profilului specific, anvelopele de iarnă generează o rezistență la rulare mai mare atunci când sunt folosite pe temperaturi ridicate. Rezultatul este un consum ușor crescut de carburant pe toată perioada în care circuli cu ele în afara sezonului optim.

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Anvelope Sursa Foto: Facebook

Cauciucurile de iarnă îți aduc disconfort și zgomot

În general, anvelopele de iarnă sunt mai zgomotoase decât cele de vară. Pe asfalt uscat, zgomotul de rulare devine mai prezent, iar ținuta de drum este mai puțin precisă. Confortul scade, mai ales pe distanțe lungi.

Costuri inutile pe termen lung

Folosirea prematură a setului de iarnă înseamnă că anvelopele vor trebui înlocuite mai devreme. Pe lângă uzura propriu-zisă, există și riscul unor degradări suplimentare dacă sunt expuse perioade lungi la căldură.

Când merită totuși să faci trecerea mai devreme

Există situații în care montarea anticipată are sens: dacă locuiești în zone de munte, unde bruma, poleiul sau primele ninsori pot apărea brusc, sau dacă ai de efectuat drumuri lungi spre regiuni mai reci. De asemenea, o prognoză care anunță o răcire bruscă și persistentă poate justifica schimbarea.

Regula de bază rămâne temperatura medie de aproximativ 7°C. Sub acest prag, anvelopele de iarnă își arată adevăratele calități.

Până atunci, menținerea cauciucurilor de vară este, în majoritatea cazurilor, varianta mai sigură, mai economică și mai confortabilă. Graba de a trece pe iarnă prea devreme costă, la propriu, kilometri și bani.

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