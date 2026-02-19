Luptele de stradă petrecute în școli, între elevi, produc consecințe și pentru cei care asistă și nu intervin

Mai mulți elevi din județul Argeș au fost sancționați contravențional după ce au fost prezenți la altercații izbucnite între colegi, fără a interveni sau a anunța autoritățile. În total, zeci de minori au primit amenzi, iar doi adolescenți au fost reținuți în urma unuia dintre incidentele petrecute la Costești. „Sancţiunile au fost aplicate minorilor care au asistat la stările conflictuale ce au făcut obiectul verificărilor, contribuind la scandal, prin încurajarea celor implicaţi, fără a interveni pentru aplanare şi fără a sesiza faptele”, a anunțat IPJ Argeș.

Reprezentanții IPJ Argeș au explicat că amenzile au vizat nu doar participanții direcți la conflicte, ci și pe cei care au asistat și au contribuit la escaladarea situației.

„Sancţiunile au fost aplicate minorilor care au asistat la stările conflictuale ce au făcut obiectul verificărilor, contribuind la scandal, prin încurajarea celor implicaţi, fără a interveni pentru aplanare şi fără a sesiza faptele, în această situaţie fiind 25 de minori. De asemenea, alţi 16 minori au fost sancţionaţi conform aceluiaşi act normativ, pentru constituirea unui grup în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice", se arată într-un comunicat al IPJ Argeş.

Valoarea cumulată a sancțiunilor aplicate depășește 20.000 de lei, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

În urma verificărilor, polițiștii Biroului Siguranța Școlară au aplicat 25 de sancțiuni, însumând 12.500 de lei. De asemenea, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Costești au dispus 17 sancțiuni, în valoare totală de 8.150 de lei.

Autoritățile au precizat și modul în care au fost stabilite amenzile.

„Facem precizarea că aplicarea sancţiunilor contravenţionale s-a realizat după verificarea şi stabilirea participaţiei efective a fiecăruia dintre minori, iar sancţiunile contravenţionale au fost aplicate cu respectarea prevederilor aplicabile minorilor (respectiv prin reducerea valorilor minimă şi maximă la jumătate, aceştia având şi posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile”, se mai menţionează în comunicat.

În paralel cu aplicarea sancțiunilor contravenționale, polițiștii au dispus și măsuri preventive. Doi minori din comuna argeșeană Miroși au fost reținuți în data de 23 ianuarie, după ce au luat parte la o bătaie izbucnită inițial între alți doi adolescenți, în orașul Costești. Incidentul a fost surprins în imagini și ulterior publicat pe internet.

Potrivit IPJ Argeș, ancheta a fost declanșată din oficiu, după apariția în spațiul public a filmării realizate pe 22 ianuarie. Inițial, conflictul a implicat doi minori, însă ulterior alți doi au intervenit, ajungându-se la patru suspecți într-un dosar penal privind infracțiunea de loviri sau alte violențe. Cauza este instrumentată sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Costeşti.

În timpul cercetărilor, polițiștii au identificat și alte două altercații între elevi, produse în zile diferite, respectiv pe 20 și 22 ianuarie. Cele două incidente nu au legătură între ele și au avut loc în pauzele dintre orele de curs, implicând minori cu vârste de 14 și 15 ani.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs aceste evenimente.