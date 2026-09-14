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Rutte, mesaj pentru Putin după atacul de lângă granița NATO: „Dispunem de toate opțiunile de răspuns”

Rutte, mesaj pentru Putin după atacul de lângă granița NATO: „Dispunem de toate opțiunile de răspuns”Mark Rutte. Sursa Foto: Dreamstime
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Din cuprinsul articolului

Țările membre ale NATO dispun de toate opțiunile necesare pentru a răspunde atacurilor hibride ale Rusiei, a declarat luni secretarul general al Alianței Nord-Atlantice (NATO), Mark Rutte.

„Putin știe foarte bine că nu va putea să ne dividă. Și dispunem de toate opțiunile de răspuns de care avem nevoie atunci când vine vorba despre atacuri hibride”, a declarat Rutte într-o conferință de presă la Bruxelles.

Secretarul general al NATO a vorbit și despre atacul rusesc asupra unui tren ucrainean, produs duminică în apropierea frontierei cu Polonia, afirmând că incidentul arată cât de „disperat” a devenit Vladimir Putin.

„Rusia este tot mai nechibzuită pe măsură ce își continuă războiul teribil contra Ucrainei”, a declarat Mark Rutte.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: en.kremlin.ru

Tren atacat la doi kilometri de granița cu Polonia

Compania feroviară ucraineană Ukrzalizniția a anunțat că o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren care circula pe ruta Kiev-Varșovia, la aproximativ doi kilometri de granița cu Polonia.

Trenul transporta peste 200 de persoane. Echipajul a fost avertizat din timp cu privire la amenințare, iar în urma atacului nu au fost raportate victime.

Kievul, care a denunțat o creștere semnificativă a provocărilor rusești la frontiera dintre Ucraina și NATO, suspectează că atacul a vizat trenul în care se aflau reprezentanți europeni.

Ministerul Apărării din Rusia a confirmat duminică atacul asupra infrastructurii feroviare din vestul Ucrainei. Moscova a susținut că infrastructura respectivă era folosită pentru transportul de arme din Europa către Ucraina.

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