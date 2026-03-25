Amendă uriașă pentru Facebook: 375 milioane dolari. Meta, găsită vinovată pentru afectarea sănătății mintale a copiilor

Într-o decizie istorică ce ar putea redefini viitorul rețelelor de socializare, un juriu din statul american New Mexico a hotărât marți că gigantul tehnologic Meta este direct responsabil pentru afectarea sănătății mintale a copiilor. Verdictul marchează o primă înfrângere majoră a companiei conduse de Mark Zuckerberg într-un val național de procese care vizează dependența tinerilor de social media.

După un proces tensionat care a durat aproape șapte săptămâni, jurații au dat dreptate procurorilor statului, stabilind că Meta, compania-mamă a platformelor Facebook, Instagram și WhatsApp, a prioritizat sistematic profiturile în detrimentul siguranței utilizatorilor vulnerabili.

Juriul a constatat încălcări grave ale legislației privind protecția consumatorilor, acuzând compania că a ascuns cu bună știință informații vitale despre impactul platformelor asupra psihicului minorilor și despre riscurile de exploatare sexuală online.

În total, au fost reținute mii de încălcări individuale ale legii, fiecare atrăgând penalități separate care cumulează o sancțiune de 375 de milioane de dolari.

Cazul din New Mexico a fost fundamentat pe o investigație sub acoperire fără precedent. Agenții statului au creat conturi false, dându-se drept copii, pentru a documenta rapiditatea cu care apar solicitările sexuale și lipsa de reacție eficientă a platformelor. Procurorii au demonstrat că Meta a folosit practici comerciale „inacceptabile”, exploatând inexperiența copiilor prin algoritmi concepuți special pentru a crea dependență și a maximiza timpul petrecut în aplicații (așa-numitul engagement).

Deși avocații Meta s-au apărat susținând că platformele sunt create pentru a „conecta prieteni și familii” și că există eforturi reale pentru filtrarea conținutului nociv, juriul a considerat că declarațiile publice ale liderilor companiei, inclusiv Mark Zuckerberg și șeful Instagram, Adam Mosseri, au fost false sau profund înșelătoare.

Acest verdict nu este un incident izolat, ci un caz de referință (proces-pilot) care deschide calea pentru o avalanșă de litigii similare. În prezent, peste 40 de procurori generali din diverse state americane au acționat Meta în instanță, acuzând compania că a alimentat o criză națională de sănătate mintală în rândul tinerilor.

În paralel, într-o instanță federală din California, un alt juriu deliberează de peste o săptămână dacă Meta și YouTube ar trebui trase la răspundere pentru daune asemănătoare.

Până acum, companiile tech au fost protejate de faimoasa Secțiune 230 din legea americană, o prevedere veche de 30 de ani care le apără de răspunderea legală pentru conținutul postat de utilizatori. Totuși, decizia din New Mexico arată că instanțele încep să considere Meta nu doar o „gazdă” pasivă, ci un distribuitor activ care amplifică materialele nocive prin propriul cod sursă.

O a doua fază a procesului din New Mexico este programată pentru luna mai, când un judecător va decide dacă Meta a creat o „pacoste publică” și dacă va fi obligată legal să își modifice radical algoritmii pentru a proteja copiii.