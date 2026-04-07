Apar noi detalii despre extragerea piloților americani din Iran. Arme și proceduri neobișnuite, folosite în operațiune

Detaliile considerate uimitoare despre misiunea de salvare desfășurată de Statele Unite în Iran în weekend au început să iasă la iveală, conturând una dintre cele mai complexe intervenții militare recente pentru recuperarea unui militar aflat în spatele liniilor inamice, potrivit outkick.com.

Operațiunea a vizat salvarea unui ofițer de armament (WSO) dintr-un avion de luptă F-15, doborât pe teritoriul iranian, care a reușit să evite capturarea timp de aproximativ două zile, în condiții dificile.

Potrivit informațiilor, intervenția a implicat o desfășurare masivă de forțe și o strategie complexă de diversiune.

Misiunea a inclus o amplă operațiune de inducere în eroare a autorităților iraniene. Serviciile de informații americane au creat impresia că militarul ar fi fost deja recuperat și transportat pe cale terestră, într-un convoi, pentru a distrage atenția de la operațiunea reală.

În paralel, intervenția principală a fost realizată pe cale aeriană, cu participarea unui număr mare de aeronave și unități speciale. Potrivit datelor citate de Axios, între 150 și 170 de aparate de zbor – inclusiv avioane de luptă, drone și elicoptere – au fost mobilizate pentru misiune.

Președintele american Donald Trump a declarat, potrivit aceleiași surse, că este vorba despre „una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de salvare din istoria recentă”.

După prăbușirea aeronavei, ofițerul american a reușit să supraviețuiască și să se deplaseze printr-o zonă montană, încercând să evite forțele iraniene care îl căutau. Acesta s-a ascuns în teren dificil și a rămas în viață până la momentul intervenției.

Un rol important în localizarea sa l-a avut un dispozitiv de semnalizare militar, care transmitea semnale criptate. Potrivit presei internaționale, „dispozitivul emite semnale de urgență criptate și poate funcționa și ca radio”, facilitând coordonarea cu echipele de salvare.

De asemenea, sursele indică faptul că militarul „a reușit să-și trateze rănile și să se deplaseze pentru a evita capturarea”, în perioada în care s-a aflat pe teritoriul iranian.

Operațiunea de recuperare a fost realizată de forțe speciale americane, în condiții de risc ridicat. Intervenția s-a desfășurat „în pofida rezistenței iraniene”, iar elicopterele implicate au fost vizate de focuri de armă.

Sursele citate arată că sute de militari au participat direct la operațiunea de extracție, desfășurată într-o zonă dificilă din sud-vestul Iranului. În timpul intervenției au avut loc schimburi de focuri, însă militarul a fost recuperat în viață.

Anterior, pilotul avionului fusese deja salvat, însă situația celui de-al doilea membru al echipajului rămăsese incertă până la finalizarea acestei misiuni.

Relatările din presa internațională indică faptul că misiunea a inclus și măsuri logistice neobișnuite. Potrivit unor informații analizate de publicații precum The War Zone, forțele americane au utilizat puncte temporare de sprijin pentru alimentare și coordonare în apropierea zonei de operațiuni.

După finalizarea intervenției, o parte dintre echipamentele utilizate au fost distruse pentru a nu fi capturate. Aceste decizii reflectă complexitatea și riscurile operațiunii desfășurate într-un teritoriu ostil.

Operațiunea are loc pe fondul unui conflict militar în desfășurare între Statele Unite și Iran. Potrivit Business Insider, incidentul în care avionul F-15 a fost doborât reprezintă unul dintre cele mai importante episoade recente ale confruntării.

Oficialii americani au descris doborârea aeronavei drept rezultatul unui „foc norocos”, în timp ce autoritățile iraniene au oferit o perspectivă diferită asupra evenimentelor și asupra scopului operațiunii de salvare.

După aproximativ 48 de ore de la prăbușirea avionului, militarul american a fost recuperat în siguranță. Potrivit declarațiilor oficiale citate de Axios acesta se află în afara oricărui pericol imediat.

Președintele SUA a confirmat că militarul este „în siguranță”, marcând finalul unei operațiuni de amploare care a implicat coordonare între mai multe structuri militare și de informații.

Evenimentul evidențiază complexitatea intervențiilor moderne de căutare și salvare în zone de conflict activ, unde succesul depinde de integrarea informațiilor, mobilitatea forțelor și capacitatea de reacție rapidă în condiții de risc ridicat.