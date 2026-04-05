Al doilea pilot american salvat din Iran după doborârea unui F-15E este grav rănit

Pilotul unui avion american de vânătoare-bombardament F-15E, recuperat de pe teritoriul Iranului după ce aparatul său a fost doborât, este grav rănit, a anunțat preşedintele american Donald Trump. El a adăugat că va susţine luni o conferinţă de presă pe teme militare în Biroul Oval.

„Am salvat membrul echipajului/ofiţerul avionului F-15, grav rănit şi cu adevărat curajos, din inima munţilor Iranului”, a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social, corectând informaţia anterioară conform căreia pilotul era doar “rănit” şi “teafăr şi nevătămat”.

Avionul F-15E a fost doborât vineri în sud-vestul Iranului. Unul dintre cei doi piloţi a fost recuperat imediat, în cadrul unei operaţiuni de căutare-salvare a armatei americane, iar al doilea pilot a fost salvat ulterior.

Purtătorul de cuvânt al comandamentului forţelor armate iraniene, Ebrahim Zolfaghari, a afirmat că operaţiunea americană de salvare a pilotului doborât a fost planificată ca o misiune de exfiltrare pe un aeroport abandonat la sud de Isfahan şi că, în timpul acesteia, două elicoptere Black Hawk şi două aeronave de transport C‑130 au fost distruse de forţele iraniene.

Presa de stat din Iran a difuzat imagini cu resturi arse ale aeronavelor într-o zonă deşertică, din care încă ieşea fum, însă aceste informaţii nu au fost confirmate oficial până în prezent.

Tot duminică, preşedintele american Donald Trump a lansat o ameninţare dură la adresa Iranului, avertizând că marţi ar putea lovi centralele electrice şi podurile dacă ţara nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„Marţi va fi în Iran Ziua Centralelor Electrice şi Ziua Podurilor, toate într-una singură. Nimic nu se va compara cu asta !!! Deschideţi Nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi ajunge în Iad – VEŢI VEDEA! Slavă lui Allah”, a scris el pe Truth Social.

Anterior, Trump a emis mai multe ultimatumuri către Iran, pe care le-a amânat, susţinând că astfel ar permite desfăşurarea unor negocieri, deşi Teheranul a negat existenţa unor discuţii directe cu Washingtonul, calificând presupusele negocieri drept schimburi de mesaje prin intermediari, inclusiv Pakistanul.

După unul dintre aceste avertismente, autorităţile iraniene au transmis că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă tuturor navelor, cu excepţia celor legate de „inamicii Iranului”. Ele au avertizat că, în cazul în care ameninţarea lui Trump va fi pusă în aplicare, strâmtoarea va fi închisă complet, iar Iranul va viza instalaţiile energetice regionale, interesele economice americane şi infrastructurile vitale, inclusiv uzinele de desalinizare a apei marine.